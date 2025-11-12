Извор:
РТ Балкан
12.11.2025
11:27
Коментари:0
Запад је све више свјестан да средства додељена Украјини поткрада кијевски режим, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је нагласио да вјерује да није само Кремљ обратио пажњу на корупцијски скандал у Украјини, већ и Европска унија и САД.
"Ипак су то земље које су тако активни донатори кијевског режима. Ове земље, наравно, све више почињу да схватају да значајан део новца који узимају од својих пореских обвезника краде кијевски режим. То је потпуно очигледно. Све више људи то разумије", објаснио је.
Када су у питању тренутни контакти Русије и Украјине, наводи да нема никаквих новости.
"Политико" је раније објавио да је Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ) открио корупцијску шему унутар украјинских енергетских компанија. Украјински медији су јавили да су у вези са случајем спроведени претреси кућа Миндича и бившег министра енергетике Германа Галушченка.
Посланик Јарослав Железњак је изјавио да "то није све", наговјештавајући могући наставак антикорупцијске операције.
НАБУ је јуче оптужио седам особа у вези са случајем корупције. Пет особа је притворено, а седам је осумњичено. Група је незаконито примала новац од извођача радова "Енергоатома" у износу од 10 до 15 одсто вредности уговора. Средства су прана преко канцеларије у центру Кијева, кроз коју је прошло око 100 милиона долара, пише РТ Балкан.
