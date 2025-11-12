Сваки пети самозапослени у Њемачкој на ивици опстанка

Извор:
Сваки пети самозапослени у Њемачкој, односно 19 одсто анктетираних, сматра да ће можда бити принуђен да угаси своје пословање, закључак је данас објављеног извјештаја Института за економска истраживања ИФО из Минхена за октобар.
Пословна клима међу самосталним предузетницима и микропредузећима са мање од девет запослених у Њемачкој се додатно погоршала у октобру.
Вриједност индекса Џимдо-ифо, који мјери пословни сентимент за поменуту групу привредних субјеката, пала је са септембарских минус 19,8 поена на минус 23,7 поена, наводи се у извјештају.
Економски притисак на самозапослене и даље је снажан. Многе фирме одлажу нове наруџбине због несигурне ситуације, док је расположење потрошача и даље слабо, оцјењује представница ИФО института Катрин Демелхубер.
Висок проценат самозапослених у Њемачкој, чак 46,6 одсто, пријављује мањак наруџбина, што је пораст у односу на јулских 43,6 одсто и знатно више од просјека у укупној њемачкој привреди који износи 36,9 одсто.
Поред тога, 33,7 одсто испитаника наводи да им је тешко да процијене будући развој пословања, док је у септембру тај удио износио 30,4 одсто.
Неизвјесност је притом знатно виша него у привреди у цјелини, гдје је у октобру износила 22,6 одсто, наведено је на веб страници ИФО.
