Radove naplatio 18.000 KM, a nije ih ''provukao'' kroz knjige

Autor:

Stevan Lulić

12.11.2025

12:32

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге
Foto: Pixabay

Preduzetnik iz Novog Grada M.V. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru zbog sumnje da naplaćene poslove nije prijavio u poslovnim knjigama.

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je M.V. sumnjiči za krivično djelo "Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje".

Цимет

Ekonomija

Upozorenje potrošačima: Opasna bakterija pronađena u cimetu

Kako se sumnja, M.V. je naplatio građevinske radove, ali ih nije prijavio u poslovnim knjigama za ovu godinu.

"Navedeno lice se tereti da kao vlasnik samostalne preduzetničke radnje iz Novog Grada, u poslovnim knjigama za 2025. godinu nije evidentirao izvođenje građevinskih radova za fizičko lice iz Prijedora, niti je prikazao novac koji je naplaćen za te radove u iznosu od 18.000,00 KM", zaključuje se u saopštenju policije.

Policija

Prijedor

