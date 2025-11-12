Radove naplatio 18.000 KM, a nije ih ''provukao'' kroz knjige

Autor:Stevan Lulić
12.11.2025
12:32
Komentari:0
Preduzetnik iz Novog Grada M.V. prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru zbog sumnje da naplaćene poslove nije prijavio u poslovnim knjigama.
Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je M.V. sumnjiči za krivično djelo "Povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje".
Ekonomija
Upozorenje potrošačima: Opasna bakterija pronađena u cimetu
Kako se sumnja, M.V. je naplatio građevinske radove, ali ih nije prijavio u poslovnim knjigama za ovu godinu.
"Navedeno lice se tereti da kao vlasnik samostalne preduzetničke radnje iz Novog Grada, u poslovnim knjigama za 2025. godinu nije evidentirao izvođenje građevinskih radova za fizičko lice iz Prijedora, niti je prikazao novac koji je naplaćen za te radove u iznosu od 18.000,00 KM", zaključuje se u saopštenju policije.
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
25
16
20
16
19
16
06
Trenutno na programu