Logo
Large banner

Udario pješaka na pješačkom!

Izvor:

ATV

12.11.2025

11:46

Komentari:

0
Ударио пјешака на пјешачком!
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros desila u Trebinju povrijeđen je pješak.

Nezgoda se dogodila u ulici Vojvode Stepe Stepanovića, kada je automobil udario pješaka na pješačkom prelazu.

U nezgodi je učestvovao pežo kojim je upravljalo lice inicijala M.S. i pješak lice inicijala M.G., kažu za ATV iz PU Trebinje.

policija rs 3

Hronika

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Uviđaj su obavili policijski službenici PS za BS Trebinje.

Iz trebinjske Hitne pomoći za ATV potvrđeno je da je povrijeđena osoba prebačena u Bolnicu Trebinje i smještena na odjeljenje hirurgije radi dalje dijagnostike.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Hronika

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

5 h

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Hronika

Otac i sin iz Velike Kladuše osumnjičeni da su gazili ljude iza rešetaka

6 h

0
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

6 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Identifikovan Banjalučanin koji je prije pet dana pretukao muškarca

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner