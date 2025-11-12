U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros desila u Trebinju povrijeđen je pješak.

Nezgoda se dogodila u ulici Vojvode Stepe Stepanovića, kada je automobil udario pješaka na pješačkom prelazu.

U nezgodi je učestvovao pežo kojim je upravljalo lice inicijala M.S. i pješak lice inicijala M.G., kažu za ATV iz PU Trebinje.

Hronika Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Uviđaj su obavili policijski službenici PS za BS Trebinje.

Iz trebinjske Hitne pomoći za ATV potvrđeno je da je povrijeđena osoba prebačena u Bolnicu Trebinje i smještena na odjeljenje hirurgije radi dalje dijagnostike.