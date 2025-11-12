Pokušaj krađe kablova ugrozio bezbjednost vozova

U željezničkoj stanici Naumovićevo kod Subotice nepoznate osobe noćas su presjekle i pokušale ukrasti kablove s obje strane pruge na ulasku u stanicu, što je izazvalo kvar na signalnim uređajima na dijelu brze pruge Beograd – Subotica, ali i kašnjenja vozova u prosjeku od pet do šest minuta.

– Na taj način ugrožena je bezbjednost željezničkog saobraćaja, vozova i putnika na čitavoj brzoj pruzi između Beograda i Subotice, a posebno na dijelu pruge kod Naumovićeva, gdje vozovi saobraćaju brzinom od 200 kilometara na sat”, navodi se u saopštenju Infrastruktura željeznice Srbije.Imajući u vidu da se ovakvi događaji na brzoj pruzi ponavljaju, Infrastruktura željeznice Srbije izražava zabrinutost da nije riječ samo o krađi kablova, nego o namjernoj i sračunatoj diverziji s ciljem da se ošteti željeznička infrastruktura između Beograda i Subotice, bez obzira na moguće katastrofalne posljedice.

-Ovakve krađe nisu usmjerene samo protiv savremene brze pruge i željeznice po najvišim međunarodnim standardima, nego i protiv svih građana naše zemlje i Srbije - dodaje se u saopštenju.

Vozovi će zbog tog pokušaja krađe, prema prvim procjenama, kasniti u prosjeku oko pet do šest minuta.

-Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja, tokom noći su preduzete potrebne mjere s ciljem očuvanja bezbjednog saobraćaja vozova. Dežurne ekipe Infrastruktura željeznice Srbije nalaze se na terenu i rade na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi saobraćaj između Beograda i Subotice što prije bio normalizovan - navodi se u saopštenju.

Infrastruktura željeznice Srbije navodi da je ovo već drugi put u proteklih mjesec i po dana da je na brzoj pruzi pokušana krađa kablova. Sredinom septembra između Stare i Nove Pazove bili su uništeni optički kablovi, što je prouzrokovalo neispravnost optičkog linka za rad uređaja između Beograda i Inđije.

Infrastruktura željeznice Srbije upozorava da se ovakvim pokušajima krađa, posebno na brzoj pruzi, gdje je riječ o savremenim tehnologijama i brzinama vozova od 200 kilometara na sat, direktno ugrožavaju bezbjednost i redovitost željezničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina.

-Posljedice ovakvih vandalskih i neodgovornih postupaka, kada je željeznica u pitanju, mogu biti katastrofalne - dodaju u saopštenju.

Infrastruktura željeznice Srbije vjeruje da će državni organi reagovati brzo i efikasno, a kradljivci biti kažnjeni kako zaslužuju.

Krađe dijelova elektrotehničke i građevinske željezničke infrastru-kture prisutne su ne samo na brzoj pruzi, nego i na drugim, posebno elektrificiranim prugama kao što su Beograd – Bar, Beograd – Šid ili Beograd – Niš, a direktne i indirektne štete na godišnjem nivou iznose desetak miliona eura, što utiče na redovitost i saobraćaj vozova.

Infrastruktura željeznice Srbije ponovo upozorava i apeluje da se ne krade i ne uništava željeznička infrastruktura i imovina, jer se na taj način, osim materijalnih šteta, ugrožava funkcionisanje i bezbjednost saobraćaja vozova, što može imati katastrofalne posljedice.