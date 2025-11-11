Logo
Đedović Handanović: Ruski vlasnici NIS-a poslali OFAK-u zahtjev za produžetak licence za rad

11.11.2025

11:11

Komentari:

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Foto: Tanjug/AP

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović saopštila je da su ruski vlasnici kompanije NIS poslali zahtjev američkom OFAK-u za produžetak licence za rad na osnovu pregovora sa trećom stranom.

Kako je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović navela u objavi na Instagramu, u molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović srpskom narodu čestitala Dan primirja u Prvom svjetskom ratu

- Država Srbija je ovaj zahtjev zvanično podržala. OFAK je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će iznijeti svoj stav već tokom nedjelje. Vremena je sve manje i rješenje se mora pronaći, ali građani ne smiju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne smije dogoditi - poručila je Đedović Handović.

Sjedinjene Američke Države su, nakon višemesečnog odlaganja, uvele sankcije NIS-u 9. oktobra, zbog većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

