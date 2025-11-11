Logo
Vučić: U četvrtak važan sastanak sa Makronom

11.11.2025

21:36

Вучић: У четвртак важан састанак са Макроном
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u četvrtak, 13. novembra, u Parizu sastati sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom, ocijenišvi da će to biti izuzetno važan sastanak.

"Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama", rekao je Vučić.

Govoreći o NIS-u, Vučić je rekao da vrijeme ističe i da ni Vašington ni Moskva, kao ni bilo ko, ne smije da pomisli da on nije dovoljno odlučan da zaštiti srpske interese po pitanju NIS-a.

Вучић-Србија-09102025

Srbija

Vučić: Završetak izgradnje Nacionalnog stadiona do kraja februara 2027. godine

On nije mogao da otkrije ko je treća strana sa kojom Rusi pregovaraju o menadžmentskoj strukturi za NIS i da ostaje da se vidi da li će Amerikanci time biti zadovoljni.

Povodom izjave načelnika Generalštaba Francuskih oružanih snaga Fabijena Mandona da je u toku priprema francuske vojske za mogući rat sa Rusijom u roku od tri ili četiri godine, Vučić je ocijenio da je rat sve izvjesniji između Evrope i Rusije i da se mnoge zemlje spremaju za to.

Вучић-Србија-09102025

Srbija

Vučić: Sutrašnji dan da protekne mirno

On je ocijenio da je Srbija između čekića i nakovnja i da mora da nastavi da oprema svoju vojsku.

"Moramo da nastavimo mnogo da ulažemo i radimo da bismo mogli dodatno da zaštitimo zemlju, da jačamo naše snage za protivvazdušnu odbranu, pre svega da pokušamo da napravimo vrstu zaštitne kupole nad Srbijom, što iziskuje mnogo novca", rekao je Vučić za TV "Pink".

Tagovi:

Aleksandar Vučić

Emanuel Makron

sastanak

Pariz

