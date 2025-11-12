Logo
''Ko proda Srbinu kuću, neka mu umru djeca'': Policija istražuje događaj u Novom Gradu

Izvor:

ATV

12.11.2025

12:12

Komentari:

0
''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Policija u Novom Gradu istražuje slučaj sa jednog skupa u ovoj opštini, a na kojem su upućene uvredljive riječi na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, saznaje ATV.

Iz policije navode da preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti događaja koji se desio u Novom Gradu, a u kojem je jedna osoba među okupljenim građanima uputila uvredljive riječi u vezi sa nacionalnom pripadnošću.

ATV saznaje da je riječ o snimku objavljenom na društvenim mrežama u kojem jedan muškarac na skupu u blizini džamije pozvao muslimane da ne prodaju kuće Srbima.

шине-воз

Srbija

Pokušaj krađe kablova ugrozio bezbjednost vozova

On je u svom govoru uputio i kletve muslimanima koji bi to uradili.

"Ubuduće, od muslimana ko proda Srbinu kuću dabogda mu pomrla i djeca i unučadi", rekao je muškarac pred okupljenima.

Iz Policijske uprave Prijedor naglašavaju da je o ovom slučaju već obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji učesnika.

Hitna pomoć

Region

U stanu pronađen mrtav muškarac, žena davala znakove života

"Policijska uprava Prijedor postupa u skladu sa Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda i osuđuje svaki vid pokušaja dizanja nacionalnih tenzija, te poziva građane da se uzdrže od bilo kakvog govora mržnje i širenja istog", naglašavaju iz PU Prijedor.

uvrede

kletva

