''Ko proda Srbinu kuću, neka mu umru djeca'': Policija istražuje događaj u Novom Gradu

Policija u Novom Gradu istražuje slučaj sa jednog skupa u ovoj opštini, a na kojem su upućene uvredljive riječi na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, saznaje ATV.

Iz policije navode da preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti događaja koji se desio u Novom Gradu, a u kojem je jedna osoba među okupljenim građanima uputila uvredljive riječi u vezi sa nacionalnom pripadnošću.

ATV saznaje da je riječ o snimku objavljenom na društvenim mrežama u kojem jedan muškarac na skupu u blizini džamije pozvao muslimane da ne prodaju kuće Srbima.

On je u svom govoru uputio i kletve muslimanima koji bi to uradili.

"Ubuduće, od muslimana ko proda Srbinu kuću dabogda mu pomrla i djeca i unučadi", rekao je muškarac pred okupljenima.

Iz Policijske uprave Prijedor naglašavaju da je o ovom slučaju već obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji učesnika.

"Policijska uprava Prijedor postupa u skladu sa Akcionim planom prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda i osuđuje svaki vid pokušaja dizanja nacionalnih tenzija, te poziva građane da se uzdrže od bilo kakvog govora mržnje i širenja istog", naglašavaju iz PU Prijedor.