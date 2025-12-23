Filmska potjera za državljaninom BiH u Italiji: Povrijeđeno 6 karabinjera

Prava filmska potjera trajala je satima u italijanskoj prestonici, a završila je sa šest povrijeđenih policajaca, tri oštećena policijska vozila i, konačno, hapšenjem bjegunca.

Glavni akter potjere bio je 38-godišnji državljanin BiH koji je ukradenim puntom satima bježao pripadnicima rimskih karabinjera.

Sve je počelo duž ulice Laurentina, kada je patrola primjetila automobil – već ranije umiješan u pokušaj bjekstva – kako se kreće rimskim ulicama.

Policajci su odmah uključili sirene i rotaciona svjetla, a potjera se odvijala kroz kvart Eur i nastavila se do ulice Portuense, dok je bjegunac vozio preko 120 kilometara na sat ulicama glavnog grada Italije.

Potjera se završila unutar jednog stambenog kompleksa, gdje je muškarac pokušao da se sakrije ispod drugog automobila.

Policija ga je blokirala, uhapsila i izvela pred sudiju na hitno ročište na Piazzale Clodio. Određena mu je mjera pritvora i odmah je sproveden u zatvor.

Policajci uključeni u operaciju su povrijeđeni, ali srećom niko nije u teškom stanju.