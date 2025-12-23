Jokić za tri četvrtine upisao 14. tripl-dabl

Košarkaši Denver Nagetsa vratili su se na pobjednički kolosijek nakon neprijatnog poraza od Hjuston Roketsa i u "Bol Areni" srušili Jutu Džez ubjedljivo 135:112, što je bila sedma pobjeda tima iz Kolorada na posljednjih osam okršaja u NBA ligi.

Nikola Jokić je opet ispisao istorijske stranice, pošto je bio tri četvrtine na terenu i poslije odmarao, a duel završio sa 14 poena i po 13 skokova i asistencija, odnosno došao do četrnaestog tripl-dabla od početka regularnog dijela NBA lige! Iz igre je Srbin gađao svega osam puta i šest šuteva pogodio, tri od četiri imao sa penala, a dodao i tri blokade i po dvije izgubljene i ukradene lopte.

Utakmica je imala poprilično neobičan tok, pošto je Denver na početku poveo 19:0, imao ubrzo u prednost od 33:5, pa je već poslije desetak minuta bilo jasno ko će slaviti. Juta je izgledala kao raspuštena banda.

Rezultat na kraju prvog kvartala bio je 40:15, na poluvremenu 69:46, a samo na momenat, tokom trećeg kvartala, gosti su možda dobili neki tračak nade da mogu do povratka, ali se on nikada nije dogodio. Tada su spustili minus na 96:79. Ranije tokom iste dionice, tačnije poslije pet minuta iste, Jokić je došao do tripl-dabla.

Od momenta kada je Denver početkom četvrte dionice od 105:88 došao do 114:88, svima je bilo jasno da se alarm lampica ne mora paliti, a stručni štab Nagetsa je odlučio i da poštedi Jokića dodatnih napora, pošto već naredne noći slijedi okršaj protiv Dalas Maveriksa.

Nikola Jokić nije bio usamljen u ovom susretu, Džamal Marej je dodao 27 poena, uz šest skokova i pet asistencija, dok su sjajne učinke imali i redom Tim Hardavej sa 21, Kem Džonson i Pejtson Votson sa po 20 poena, kai Brus Braun i Jonas Valančijunas sa 15, odnosno 12 i 11 skokova.

Za Jutu je Lauri Markanen imao 27 uz osam uhvaćenih loptu, Kijonte Džordž 20, osam skokova i sedam dodavanja za koševe, tj. bivši centar Denvera Jusuf Nurkić 17, 14 skokova i šest asistencija.

Denver i San Antonio imaju skor po 21-7 na diobi drugog mjesta Zapadne konferencije, dok je Juta dvanaesta sa 10-18.