Bankrotirala legendarna ćevabdžinica

Legendarni lanac donera u Beču završio je u stečaju, ostavljajući kvart Favoriten bez jedne od svojih najpoznatijih adresa brze hrane.

Trgovinski sud pokrenuo je stečajni postupak protiv „Ilkim Donera“ nakon što kompanija više nije mogla da izmiruje finansijske obaveze.

Do skoro su ljubitelji donera mogli da biraju između pilećeg za pet i goveđeg za sedam evra, uz bogatu ponudu hamburgera, pica i turskih specijaliteta. Lanac je imao četiri lokala, od čega dva u kvartu Favoriten i još dva u Leopoldštatu.

Na zvaničnom sajtu „Ilkim Donera“ isticali su: U pozadini radi tehnološki napredna kuhinja sa timom koji voli svoj posao i želi da vam pruži najbolju moguću uslugu.

Savjeti Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

Ipak, ekonomski izazovi i rastuće cijene doveli su do kraha. Prema izvještaju Alpskog udruženja poverilaca, stečaj je pokrenut po zahtevu jednog povjerioca, a u okviru postupka biće popisana i procenjena imovina firme. Tek nakon toga znaće se koliko će poverilaca moći da naplati svoja potraživanja.

Nadležni organi trenutno ispituju razloge propasti popularnog lanca brze hrane, dok građani Austrije sve češće osećaju posledice ekonomske krize na ugostiteljstvo, piše Heute.