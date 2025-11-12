Logo
Large banner

Bankrotirala legendarna ćevabdžinica

12.11.2025

13:04

Komentari:

0
Банкротирала легендарна ћевабџиница
Foto: ATV

Legendarni lanac donera u Beču završio je u stečaju, ostavljajući kvart Favoriten bez jedne od svojih najpoznatijih adresa brze hrane.

Trgovinski sud pokrenuo je stečajni postupak protiv „Ilkim Donera“ nakon što kompanija više nije mogla da izmiruje finansijske obaveze.

Do skoro su ljubitelji donera mogli da biraju između pilećeg za pet i goveđeg za sedam evra, uz bogatu ponudu hamburgera, pica i turskih specijaliteta. Lanac je imao četiri lokala, od čega dva u kvartu Favoriten i još dva u Leopoldštatu.

Na zvaničnom sajtu „Ilkim Donera“ isticali su: U pozadini radi tehnološki napredna kuhinja sa timom koji voli svoj posao i želi da vam pruži najbolju moguću uslugu.

Пешкири

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

Ipak, ekonomski izazovi i rastuće cijene doveli su do kraha. Prema izvještaju Alpskog udruženja poverilaca, stečaj je pokrenut po zahtevu jednog povjerioca, a u okviru postupka biće popisana i procenjena imovina firme. Tek nakon toga znaće se koliko će poverilaca moći da naplati svoja potraživanja.

Nadležni organi trenutno ispituju razloge propasti popularnog lanca brze hrane, dok građani Austrije sve češće osećaju posledice ekonomske krize na ugostiteljstvo, piše Heute.

Podijeli:

Tag:

roštilj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

Savjeti

Evo zašto peškire nikada ne treba sušiti na radijatoru

3 h

0
Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Hronika

Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici zaprijetio: Ubiću te

3 h

0
Трамп тражи помиловање за Нетанијахуа

Svijet

Tramp traži pomilovanje za Netanijahua

3 h

0
Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Svijet

Žena nasjela na prevaru i umalo ostala bez tek rođenog djeteta

3 h

0

Više iz rubrike

Упозорење потрошачима: Опасна бактерија пронађена у цимету

Ekonomija

Upozorenje potrošačima: Opasna bakterija pronađena u cimetu

4 h

0
Моби Монтинг тужио МФ Банку

Ekonomija

Mobi Monting tužio MF Banku

5 h

0
Банковна картица, Мастеркард

Ekonomija

Banka uvela novo pravilo: Ove kartice biće deaktivirane

7 h

0
Катанац врата капија

Ekonomija

Zatvorena čuvena fabrika papira

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner