Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev radi ocjene usklađenosti sa Ustavom BiH odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH sa EU, rečeno je u Banjaluci na konferenciji za novinare ovog kluba.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da su ovom odlukom povrijeđeni Ustav BiH, ali i nadležnosti.

- Logično je da to mjesto pripada Republici Srpskoj, srpskom narodu i SNSD-u kao najvećoj partiji - rekao je Mazalica.

Predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Mladen Ilić podsjetio je na nadležnosti Predsjedništva BiH poput vođenje spoljne politike, imenovanje ambasadora i ostalih međunarodnih predstavnika, predstavljanje BiH u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član, kao i vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora.

Republika Srpska Klub poslanika SNSD-a pokreće proceduru pred Ustavnim sudom BiH

On je naveo da traže i donošenje privremene mjere o stavljanju van snage navedene odluke do konačne odluke Ustavnog suda BiH, a zbog sprečavanja štetnih posljedica po ustavni poredak BiH, njen međunarodni položaj, preuzete međunarodne obaveze, kao i sukob i podjelu nadležnosti u ustavnom poretku BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 30. oktobra odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba.

Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.