Greškom pušten film za odrasle pred d‌jecom, mališani vrištali

12.11.2025

14:50

Грешком пуштен филм за одрасле пред д‌јецом, малишани вриштали
Foto: Unsplash

Danska kompanija DFDS, koja upravlja putničkim brodovima i trajektima, izvinila se putnicima nakon što je na jednom od njenih trajekata, koji saobraća na liniji između francuskog grada Dipa i Njuhejvena u Velikoj Britaniji, greškom prikazan film za odrasle pred d‌jecom.

Sve se odigralo krajem oktobra, kada je trajekt, zbog tehničkog kvara u luci Njuhejven, vraćen u Francusku.

Putnici su tokom zadržavanja zamolili posadu da im pusti prenos trke Formule 1, ali se nakon završetka trke na televizoru nenamjerno pojavio film za odrasle, piše Guardian.

Jedan od putnika, koji je želio da ostane anoniman, izjavio je da su d‌jeca "vrištala i istrčala iz salona" kada je film počeo da se prikazuje.

Љубав дејт

Zanimljivosti

Neobična zanimanja sa visokom zaradom: Profesionalni grlitelj, degustator hrane za ljubimce

"Roditelji su tražili od osoblja da odmah isključe televizor. Nisam vidio, ali se jasno čulo o čemu se radi", rekao je on i dodao:

"Cijela situacija bila potpuno haotična"

"Posada nije bila svesna sadržaja koji će biti emitovan. Kada su obavješteni o tome, kanal je odmah promjenjen", saopštila je kompanija DFDS, uz izvinjenje zbog, kako su naveli, "razumljivog uznemirenja i ljutnje" putnika.

Kompanija je dodala da je sporni kanal uklonjen s liste dostupnih programa i da se sličan incident više neće ponoviti.

film

Djeca

