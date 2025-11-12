Logo
Large banner

Orban: Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar

Izvor:

SRNA

12.11.2025

15:13

Komentari:

0
Орбан: Нећемо прихватати мигранте и нећемо на њих потрошити ни динар
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da dok god Mađarska ima patriotsku vladu neće primjenjivati Migracioni pakt.

"Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar", istakao je Orban, dodavši da je Brisel aktivirao Migracioni pakt.

On je rekao da se političke odluke Mađarske donose isključivo u Budimpešti, na osnovu mađarskih interesa.

"Naš suverenitet nije predmet diskusije. Sa Rusijom sarađujemo otvoreno i konstruktivno - uvijek u interesu Mađarske, uvijek za stabilnost Evrope", naveo je Orban na "Iksu".

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

migracije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Потребан дијалог, хришћани да се не убијају међусобно

Svijet

Orban: Potreban dijalog, hrišćani da se ne ubijaju međusobno

6 h

0
Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

Svijet

Orban se oglasio o sastanku Trampa i Putina u Budimpešti: Mađarski premijer dao veoma jasnu izjavu

19 h

0
Орбан: Брисел жели да настави рат и санкције

Svijet

Orban: Brisel želi da nastavi rat i sankcije

1 d

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Svijet

Orban: Dok god je Tramp predsjednik neće biti sankcija Mađarskoj

2 d

0

Više iz rubrike

Грешком пуштен филм за одрасле пред д‌јецом, малишани вриштали

Svijet

Greškom pušten film za odrasle pred d‌jecom, mališani vrištali

1 h

0
Коди прије дроге

Svijet

Majka pokazala slike: Pogledajte šta je droga uradila mom sinu za 7 mjeseci

2 h

0
Аутобус слетио у провалију, више погинулих

Svijet

Autobus sletio u provaliju, više poginulih

2 h

0
Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата

Svijet

Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner