Orban: Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da dok god Mađarska ima patriotsku vladu neće primjenjivati Migracioni pakt.

"Nećemo prihvatati migrante i nećemo na njih potrošiti ni dinar", istakao je Orban, dodavši da je Brisel aktivirao Migracioni pakt.

Brussels has issued the order. They are activating the Migration Pact. I want to make it clear once and for all: as long as Hungary has a patriotic government, we will not implement the Migration Pact. Ceterum censeo: we will not accept migrants and we will not spend a single… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 12, 2025

On je rekao da se političke odluke Mađarske donose isključivo u Budimpešti, na osnovu mađarskih interesa.

"Naš suverenitet nije predmet diskusije. Sa Rusijom sarađujemo otvoreno i konstruktivno - uvijek u interesu Mađarske, uvijek za stabilnost Evrope", naveo je Orban na "Iksu".