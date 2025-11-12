Jak zemljotres pogodio Kipar

Izvor:
Telegraf
12.11.2025
15:38
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabilježen je u srijedu, 12. novembra 2025 u 15.23 časova, na Kipru.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 21 km od Pafosa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15.6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Podsjetimo, još jedan jači zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio je jutros Kipar, nakon čega je uslijedilo nekoliko slabijih potresa.
