Hrabri tehničar porodio ženu u sanitetskom vozilu: Dobro nam došla, mala princezo

U sanitetskom vozilu, u izuzetno teškim uslovima, uspješno je obavljen porođaj pri kojem je na svijet došla zdrava djevojčica.

"Dok je Cazin bio u tišini i snu, sinoć se dogodilo pravo čudo. U sanitetskom vozilu Doma zdravlja Cazin, između svjetla sirene i brzog pulsa majke, rođena je zdrava djevojčica - novi život, nova radost, novi razlog za osmijeh.

U tom posebnom trenutku, dok su sekunde bile presudne, hrabri tehničar Alvedin Babić pokazao je nevjerovatnu stručnost i mirnoću. Sam, ali pribran i posvećen, izveo je cijeli porod, dokaz da heroji ponekad dolaze u tišini, bez aplauza, ali s velikim srcem.

Sinoć se nije čula buka, već plač novorođenčeta koji je odzvanjao kao najljepša melodija nade. To je priča koju će Cazin dugo pamtiti - priča o hrabrosti, životu i dobroti ljudi koji spašavaju živote svakog dana.

Dobro nam došla, mala princezo! Neka ti Cazin bude grad sreće i ljubavi", poručili su u objavi na društvenim mrežama.

(Radio Sarajevo)