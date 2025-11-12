Logo
Large banner

Hrabri tehničar porodio ženu u sanitetskom vozilu: Dobro nam došla, mala princezo

12.11.2025

15:27

Komentari:

0
Храбри техничар породио жену у санитетском возилу: Добро нам дошла, мала принцезо
Foto: pexels

Tokom noćne smjene u Domu zdravlja Cazin dogodio se dirljiv trenutak, 11. novembra 2025. godine.

U sanitetskom vozilu, u izuzetno teškim uslovima, uspješno je obavljen porođaj pri kojem je na svijet došla zdrava djevojčica.

"Dok je Cazin bio u tišini i snu, sinoć se dogodilo pravo čudo. U sanitetskom vozilu Doma zdravlja Cazin, između svjetla sirene i brzog pulsa majke, rođena je zdrava djevojčica - novi život, nova radost, novi razlog za osmijeh.

U tom posebnom trenutku, dok su sekunde bile presudne, hrabri tehničar Alvedin Babić pokazao je nevjerovatnu stručnost i mirnoću. Sam, ali pribran i posvećen, izveo je cijeli porod, dokaz da heroji ponekad dolaze u tišini, bez aplauza, ali s velikim srcem.

Sinoć se nije čula buka, već plač novorođenčeta koji je odzvanjao kao najljepša melodija nade. To je priča koju će Cazin dugo pamtiti - priča o hrabrosti, životu i dobroti ljudi koji spašavaju živote svakog dana.

Dobro nam došla, mala princezo! Neka ti Cazin bude grad sreće i ljubavi", poručili su u objavi na društvenim mrežama.

(Radio Sarajevo)

Podijeli:

Tag:

beba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Заплијењени телефони

Društvo

Nestvarna zapljena UIO: Oduzeta roba vrijedna skoro pola miliona KM

3 h

0
Сутра сунчано и топло

Društvo

Sutra sunčano i toplo

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Gužva na izlazu iz BiH

4 h

0
Рајанер увео велике промјене за путнике

Društvo

Rajaner uveo velike promjene za putnike

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner