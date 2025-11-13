Logo
Large banner

Rada odgovorila na glasine da je njen momak oženjen: ''Pokajala sam se''

Izvor:

Blic

13.11.2025

08:28

Komentari:

0
Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Veliku pažnju javnosti nedavno je izazvala vijest da je Rada Manojlović ponovo zaljubljena.

Naime, pjevačica je u vezi sa Vladimirom Rankovićem, a kako je nedavno otkrila sa njim želi da zasnuje porodicu.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Sve manje opcija za nove američke sankcije Rusiji

Ipak, nedavno su se pojavile informacije da je pjevačicin dečko oženjen, na šta je ona odmah ragovala.

Rada se tada osvrnula na glasine da je njen izabranik u braku te rekla:

- Neću otkriti da li je tačno ili nije, ali zamisli kako bi njegova žena reagovala da je sa mnom? Možda je bio oženjen, rekla je Rada, ostavljajući sve u nedoumici - rekla je pjevačica.

Inače, Vladimir ima brak iza sebe i dvoje djece.

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i djecu. Kada je počeo da radi sa Radim uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje djece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka. Prema djeci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i vjeran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku - ispričao je izvor.

Дјевојчица

Zanimljivosti

Najstarije žensko ime ponovo sve popularnije

Rada je nedavno otkrila da njen dečko nema veze sa estradom i da je srećna zbog toga.

- Nije pjevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lijep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamjera. Nisam neko ko pada na prvu, na ljepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti, rekla je Rada.

Podijeli:

Tag:

Rada Manojlović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влага прозор стакло

Savjeti

Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

4 h

0
Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

Svijet

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

4 h

0
Застава Црна Гора

Region

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

4 h

0
Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

Zanimljivosti

Ovim znakovima Zodijaka možete povjeriti svaku tajnu

4 h

0

Više iz rubrike

Слоба Радановић отишао на Свету Гору

Scena

Sloba Radanović otišao na Svetu Goru

18 h

0
Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Scena

Pi Didi dane u zatvoru provodi na rehabilitaciji

19 h

0
Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

Scena

Demi Mur proslavila 63. rođendan, slavna glumica pokazala izvajanu figuru

19 h

0
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

12

00

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner