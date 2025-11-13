Rada odgovorila na glasine da je njen momak oženjen: ''Pokajala sam se''

Naime, pjevačica je u vezi sa Vladimirom Rankovićem, a kako je nedavno otkrila sa njim želi da zasnuje porodicu.

Ipak, nedavno su se pojavile informacije da je pjevačicin dečko oženjen, na šta je ona odmah ragovala.

Rada se tada osvrnula na glasine da je njen izabranik u braku te rekla:

- Neću otkriti da li je tačno ili nije, ali zamisli kako bi njegova žena reagovala da je sa mnom? Možda je bio oženjen, rekla je Rada, ostavljajući sve u nedoumici - rekla je pjevačica.

Inače, Vladimir ima brak iza sebe i dvoje djece.

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i djecu. Kada je počeo da radi sa Radim uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje djece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka. Prema djeci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i vjeran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku - ispričao je izvor.

Rada je nedavno otkrila da njen dečko nema veze sa estradom i da je srećna zbog toga.

- Nije pjevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lijep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamjera. Nisam neko ko pada na prvu, na ljepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti, rekla je Rada.