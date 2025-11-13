Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

Moskva je i dalje spremna za rusko-američki samit u Budimpešti, kontakti između dvije zemlje se nastavljaju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za italijanski list „Korijere dela sera“, koji su novine odbile da objave, a prenose ruski mediji.

„I dalje smo spremni da održimo drugi rusko-američki samit u Budimpešti ako se on zaista bude zasnivao na dobro razvijenim rezultatima sa Aljaske. Međutim, datum još nije određen. Rusko-američki kontakti se nastavljaju“, istakao je ruski ministar.

Prema njegovim riječima, britanski list „Fajnenšel tajms“ „emitovao je lažnu priču“ povezujući otkazivanje samita u Budimpešti sa memorandumom o Ukrajini koji je navodno poslala Rusija.

Lavrov je naglasio da je ovaj list „prekinuo suštinu i redosljed događaja kako bi se za sve okrivila Moskva, a (američki predsjednik) Donald Tramp skrenuo sa puta koji je sam predložio – konkretno, ka održivom, dugoročnom miru, a ne ka hitnom prekidu vatre, na šta ga vuku evropski gospodari Vladimira Zelenskog, opsednuti željom da dobiju predah i napumpaju nacistički režim oružjem kako bi nastavio rat protiv Rusije“.

„Ako je već ‘Bi-Bi-Si’ falsifikovao snimak govora Donalda Trampa, stavljajući mu u usta poziv na juriš na Kapitol, onda i ‘Fajnenšel tajms’ takođe može da slaže“, zaključio je ministar.

Ministar je takođe ocijenio da evropske zemlje sabotiraju sve mirovne napore u Ukrajini i otvoreno se spremaju za novi veliki rat protiv Rusije.

„Evropske prestonice sabotiraju sve napore za očuvanje mira, odbijajući direktan kontakt sa Moskvom. Nameću sve novije 'sankcije', koje kao bumerang dodatno štete njihovim ekonomijama. Otvoreno se spremaju za novi veliki evropski rat protiv Rusije. Ubjeđuju Vašington da ne pristane na fer i pravedno diplomatsko rješenje“, primjetio je Lavrov.

Objašnjenje za odbijanje objavljivanja intervjua

Italijanski list je odbio da objavi intervju sa Lavrovom, što je u ruskoj ambasadi u Italiji ocijenjeno kao očigledna cenzura.

„Posljednjih mjeseci registrujemo u italijanskim medijima povećanje ionako velikog broja lažnih vijesti. Da bismo nekako zaustavili tu rijeku laži predložili smo jednom od vodećih listova – 'Korijere dela sera' – da urade ekskluzivni intervju sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Redakcija je sa entuzijazmom prihvatila“, navelo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, pripremljena su obimna pitanja a ministar je na svako dao iscrpan odgovor.

„Intervju je bio pripremljen operativno. Mogao je da bude objavljen. Ali list je odbio da objavi odgovore Lavrova “, navodi Ministarstvo, dodajući da su im „objasnili“ kako to što je govorio šef ruske diplomatije sadrži mnogo spornih tvrdnji koje zahtijevaju provjeru, a zbog toga bi intervju bio preobiman, piše Sputnjik.

Nije prihvaćen prijedlog ni da se objavi kraća verzija intervjua.