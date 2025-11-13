Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Novi režim uštede energije u Gugl Mapama produžava trajanje baterije za četiri sata, ali ga trenutno mogu koristiti samo vlasnici Piksel 10 serije.

Navigacija u Gugl Maps aplikaciji poznata je po visokoj potrošnji baterije, jer stalno koristi GPS i ekran. Kako bi riješio taj problem, Gugl je u okviru najnovijeg Piksel Drop ažuriranja dodao režim uštede energije za Gugl Maps, ekskluzivno za Piksel 10, Piksel 10 Pro, Piksel 10 Pro XL i Piksel 10 Pro Fold telefone.

Kada se aktivira tokom vožnje, ovaj režim pojednostavljuje prikaz mape i fokusira se samo na rutu. Boje se automatski prebacuju u tamni režim, čime se smanjuje broj aktivnih piksela i potrošnja energije. Prema Guglu, ova funkcija može produžiti trajanje baterije i do četiri sata tokom neprekidne navigacije.

Ekskluzivna funkcija za Gugl Piksel 10 seriju

Režim uštede energije funkcioniše isključivo u automobilskom načinu navigacije. Nakon pokretanja navigacije, korisnik može pritisnuti taster za uključivanje da bi aktivirao novi ekran sa malom potrošnjom energije, koji prikazuje osnovne informacije o putanji. Jednim dodirom ekrana ili ponovnim pritiskom na taster moguće je vratiti se u standardni prikaz.

Prema testiranju novinara, funkcija se još uvijek ne prikazuje svim korisnicima, što sugeriše da Gugl postepeno uvodi ažuriranje.

Novi "Min Mode" u Androidu

Gugl Maps koristi novu funkciju Android sistema pod nazivom Mini Mode, koja omogućava prikaz ključnih informacija uz minimalnu potrošnju energije. Ovaj režim koristi manje boja, slabije osvjetljenje i manju frekvenciju osvježavanja, dok OLED ekrani dodatno štede energiju isključivanjem crnih piksela.

Stručnjaci vjeruju da će Gugl kasnije proširiti podršku i na druge Android telefone, ali da će to zahtijevati tehničku optimizaciju zbog specifičnog načina na koji sistem kontroliše prikaz i potrošnju energije.

Za sada, ova funkcija ostaje ekskluziva za Piksel 10 seriju, ali predstavlja važan korak ka inteligentnijem upravljanju baterijom tokom navigacije, prenosi Android Authority.