Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Novi režim uštede energije u Gugl Mapama produžava trajanje baterije za četiri sata, ali ga trenutno mogu koristiti samo vlasnici Piksel 10 serije.
Navigacija u Gugl Maps aplikaciji poznata je po visokoj potrošnji baterije, jer stalno koristi GPS i ekran. Kako bi riješio taj problem, Gugl je u okviru najnovijeg Piksel Drop ažuriranja dodao režim uštede energije za Gugl Maps, ekskluzivno za Piksel 10, Piksel 10 Pro, Piksel 10 Pro XL i Piksel 10 Pro Fold telefone.
Kada se aktivira tokom vožnje, ovaj režim pojednostavljuje prikaz mape i fokusira se samo na rutu. Boje se automatski prebacuju u tamni režim, čime se smanjuje broj aktivnih piksela i potrošnja energije. Prema Guglu, ova funkcija može produžiti trajanje baterije i do četiri sata tokom neprekidne navigacije.
Režim uštede energije funkcioniše isključivo u automobilskom načinu navigacije. Nakon pokretanja navigacije, korisnik može pritisnuti taster za uključivanje da bi aktivirao novi ekran sa malom potrošnjom energije, koji prikazuje osnovne informacije o putanji. Jednim dodirom ekrana ili ponovnim pritiskom na taster moguće je vratiti se u standardni prikaz.
Prema testiranju novinara, funkcija se još uvijek ne prikazuje svim korisnicima, što sugeriše da Gugl postepeno uvodi ažuriranje.
Gugl Maps koristi novu funkciju Android sistema pod nazivom Mini Mode, koja omogućava prikaz ključnih informacija uz minimalnu potrošnju energije. Ovaj režim koristi manje boja, slabije osvjetljenje i manju frekvenciju osvježavanja, dok OLED ekrani dodatno štede energiju isključivanjem crnih piksela.
Stručnjaci vjeruju da će Gugl kasnije proširiti podršku i na druge Android telefone, ali da će to zahtijevati tehničku optimizaciju zbog specifičnog načina na koji sistem kontroliše prikaz i potrošnju energije.
Za sada, ova funkcija ostaje ekskluziva za Piksel 10 seriju, ali predstavlja važan korak ka inteligentnijem upravljanju baterijom tokom navigacije, prenosi Android Authority.
