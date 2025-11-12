Šta ćemo kada vještačka inteligencija postane sposobnija?

Igor Ševo, inženjer elektrotehnike i rukovodilac Centra za vještačku inteligenciju u emisiji ATV-a pričao je o ovom problemu.

"Opasniji problem je operantsko uslovljavanje. Kao što društvene mreže uslovljavaju čovjeka, uzimaju naš dopaminski ciklus i vezuju nas na čitav sistem, sistemi vještačke inteligencije su vičniji u tome. Govorimo o mehanizmu koji suptilno uzima našu pažnju. Bilo bi lijepo da možemo da kažemo nećemo više da radimo, ali ljudska ljenost će sigurno da pobijedi. To nije kritika, čovjek je lijen zato što troši manje energije ne radeći. To nije negativno, to je prirodna posljedica konstrukcije našeg sistema. Tu dolazimo do problema. Ti sistemi vještačke inteligencije i dalje ne pariraju čovjeku, možda prosječnom, ali ne pariraju pouzdanosti. Onog trenutka kada modeli postanu složeniji, da razumiju čovjeka, da daju tačne odgovore, čovjek će naprosto da preda svoju agenciju modelu. Ako model daje osnovu da mu vjerujemo, onda ćemo mu vjerovati", kaže Ševo.

On poručuje da manja inteligencija je uvjek povinovana volji veće inteligencije. Čovjek se povinuje volji društva, jer društvo kao kolektiv iskazuje stepen kolektivne inteligencije koji je kud i kamo iznad individue.

"Ako imamo model koji je tu negdje sa prosječnim čovjekom, to je intelektualna borba. Nekad mu vjerujemo nekad ne. Ali ako model postane vičniji i inteligentniji, svestraniji, tad će čovjek naprosto iz želje za komforom da prepusti kontrolu tom sistemu. Ne vidim da tu postoji elegantno rješenje, osim kulturalnog, ali mislim da tu kultura kasni", smatra Ševo.

Napominje da rezultat nije nužno negativan, ali je društvo sigurno drugačije.

"Ako imamo inteligenciju koja nadmašuje čovjekovu inteligenciju, a nismo definisali šta je ta inteligencija, imamo fundamentalnu promjenu paradigme načina funkcionisanja i rada. Nije pitanje da li će nam oduzeti poslove, ako imamo sistem koji je inteligentniji, čitavo iskustvo, društvo, sve postaje irelevantno, filozofija života se mijenja u korijenu. Kakav je to svijet bez rada i novca? Većinu zanima šta će biti u narednih 15 godina", objašnjava Ševo i poručuje:

"Već sada imamo mozak na čipu. Možemo neurone da povezujemo sa digitalnim kolima. To su sistemi koji su u začetku, ali omogućuju fantastične sposobnosti ljudima koji ih ugrade. Obično su to ljudi koji moraju da ih ugrade jer imaju neke povrede. Ali principijelno rečeno, nikoga ne sprečava da ugradi takav jedan sistem. Zamislimo da imamo jedan sistem vještačke inteligencije koji je sposobniji od čovjeka. Imamo dva izbora, jedan je da čovjek kaže da neće da učestvuje u ovakvom društvu, ili će reći da ako želi da interaguje moram da ažuriram svoj nervni sistem tako da može efikasnije da interaguje sa vještačkom inteligencijom".