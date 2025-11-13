Logo
Large banner

Peskov: Nuklearna retorika je uvijek opasna

Izvor:

SRNA

13.11.2025

07:10

Komentari:

0
Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна
Foto: Tanjug/AP

Rusija ne želi da objavljuje izjave u kontekstu retorike oko nuklearnih testova, jer to uvijek nosi opasnost, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Nuklearna retorika je uvijek opasna. S jedne strane, nuklearno oružje je veoma dobra stvar za održavanje mira u smislu međusobnog odvraćanja. S druge strane, opasno je čak i da se priča o tome. Iskreno govoreći, radije nećemo iznositi bilo kakve izjave - naveo je Peskov za Si-En-En.

CRKVA-070925

Društvo

Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Vjeruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da je naredio Pentagonu da smjesta nastavi testiranje nuklearnog oružja, pozivajući se na činjenicu da i druge zemlje to rade, podsjeća TASS.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je u srijedu, 5. novembra, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane specijalnim službama i civilnim agencijama da prikupe i analiziraju dodatne podatke i da predaju koordinisane prijedloge o potencijalnom početku priprema za testiranje nuklearnog oružja.

Podijeli:

Tag:

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Svijet

Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

1 h

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

1 h

0
Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade o Elektroprivredi Republike Srpske

1 h

0
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Svijet

Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji

1 h

0

Više iz rubrike

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Svijet

Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

1 h

0
Окончана најдужа обустава рада Владе САД-а у историји

Svijet

Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji

1 h

0
Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Svijet

Ambasador SAD-a kritikovao pristup Velike Britanije nuklearnoj energiji

10 h

0
Отишао у Турску на операцију и за 16.000 евра добио уништен нос

Svijet

Otišao u Tursku na operaciju i za 16.000 evra dobio uništen nos

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

14

Samo jedan sastojak iz kuhinje spriječiće pojavu vlage na prozorima

08

06

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

08

05

Pooštreni uslovi za boravak stranaca u Crnoj Gori

07

59

Ovim znakovima Zodijaka možete povjeriti svaku tajnu

07

59

Štedljivi režim na Gugl Mapama produžava trajanje baterije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner