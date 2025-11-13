Rusija ne želi da objavljuje izjave u kontekstu retorike oko nuklearnih testova, jer to uvijek nosi opasnost, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Nuklearna retorika je uvijek opasna. S jedne strane, nuklearno oružje je veoma dobra stvar za održavanje mira u smislu međusobnog odvraćanja. S druge strane, opasno je čak i da se priča o tome. Iskreno govoreći, radije nećemo iznositi bilo kakve izjave - naveo je Peskov za Si-En-En.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije da je naredio Pentagonu da smjesta nastavi testiranje nuklearnog oružja, pozivajući se na činjenicu da i druge zemlje to rade, podsjeća TASS.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je u srijedu, 5. novembra, Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane specijalnim službama i civilnim agencijama da prikupe i analiziraju dodatne podatke i da predaju koordinisane prijedloge o potencijalnom početku priprema za testiranje nuklearnog oružja.