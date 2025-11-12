Otišao u Tursku na operaciju i za 16.000 evra dobio uništen nos

Tri operacije, izgubljenih 16.000 evra i bukvalno uništen nos. To je ishod noćne more koju je Tomas V., 40-godišnjak iz Beča, doživio u Turskoj nakon što je odlučio da se podvrgne operaciji nosa iz zdravstvenih i estetskih razloga.

Budući da je cijena operacije u Turskoj bila tačno tri puta jeftinija nego u Austriji (postupak bi koštao 18.000 evra u Austriji, ali “samo” 6.000 evra u Turskoj), odluka, kako je rekao za Hojte, nije bila teška. Ali umjesto da mu život bude lakši, uslijedio je horor kroz koji još uvijek prolazi. Danas otežano diše, govori i jede.

Situacija se zakomplikovala nakon prve operacije, kada je razvio infekciju koja se vremenom pogoršavala i postajala nepodnošljiva.

''Nisam mogao da živim normalan život. Nosna hrskavica mi se potpuno raspala, nos mi se urušio. Nisam smio da izađem bez maske na licu'', opisao je on.

Ostala mu je igla u licu

Našao je ljekara, ponovo u Turskoj, koji je trebalo da mu popravi oštećenje nosa. Uzeli su mu dio rebra kako bi ga iskoristili za izradu okvira za novi nos. Druga operacija je koštala 10.000 evra.

''Nije moglo sve odjednom da se uradi, morao sam da se vratim na još jednu operaciju. Užas se samo povećavao jer mi je igla ostala u licu'', kaže Tomas.

Infekcija se toliko proširila da je na kraju ostao bez nosa.

''Ostala mu je samo koža'', rekao je za Heute Albert Fuks, austrijski plastični hirurg koji ima iskustva u spasavanju loše izvedenih plastičnih operacija.

Hirurzi su poslali upozorenje

On sada liječi Tomasa V. i planira da mu potpuno rekonstruiše nos. Biće mu potrebno nekoliko korektivnih zahvata, a komadići tkiva biće uzeti sa podlaktice za rekonstrukciju.

Nakon toga, rupa na nepcu će biti hirurški zatvorena prije nego što se ponovo uzme dio rebra (koji će zarasti) kako bi se napravio okvir sa metalnim pločicama za nos. U završnoj fazi, komad kože će biti presavijen sa čela kako bi se stvorio nos, opisao je Fuks.

Upozorio je austrijske građane da ne prave istu grešku koju je napravio Tomas.

''Austrijsko društvo plastičnih hirurga snažno upozorava na jeftine, primamljive ponude za operacije u inostranstvu jer se ozbiljne komplikacije više puta javljaju'', kaže on.

Njegov nos, zaključio je, nikada više neće izgledati normalno, ali će ponovo moći da diše, pije i jede, prenosi Jutarnji list.