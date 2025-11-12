Objave britanskih i ukrajinskih medija o tome da je Kijev obustavio pregovore sa Rusijom govore o odsustvu želje za postizanje mira, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

''Ovo je priznanje da režim Zelenskog nije imao namjeru da pokaže bilo kakvu iskrenu želju za mirom'', navela je ona.

Zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica rekao je za britanske medije da je Kijev zvanično obustavio mirovne pregovore s Moskvom.

''Pošto su mirovni pregovori ove godine završeni bez značajnog napretka, oni su prekinuti'', naveo je zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica za britanski "Tajms" a prenijeli ukrajinski mediji.

Zaharova je dodala da je kijevski režim prekršio obećanje o razmjeni zarobljenika.

''Kijevski režim je prekršio poslednje obećanje o razmjeni - od 1.200 koliko je bilo dogovoreno razmijenjeno je manje od 30 odsto. Građani Ukrajine treba to da znaju'', rekla je ona.