Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

Izvor:

Agencije

02.12.2025

22:30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима
Foto: Pixabay

Savezna policija Rozenhajma pokrenula istragu protiv 16-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je sa lažnim dokumentima pokušao da uđe u Njemačku.

Naime, tokom granične kontrole na putu A93, u blizini Kifersfeldena policija je legitimisala tinejdžera koji je putovao poljskim autobusom.

On je tokom provjere policajcima pokazao hrvatsku ličnu kartu, koja je glasila na 20-godišnjeg Hrvata.

Međutim, policija je odmah prepoznala da se radi o falsifikovanom dokumentu i nakon detaljne provjere utvrđeno je da se radi o 16-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u policijskom saopštenju, sve se desilo rano jutros, a mladić je putovao poljskim turističkim autobusom. Tinejdžer je u autobusu bio sam, bez pratnje. Policija je odmah podnijela prijavu za pokušaj ilegalnog ulaska u zemlju te falsifikovanje dokumenata. Njegov slučaj biće predmet dalje istrage.

