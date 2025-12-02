Logo
RTV taksa će se i u narednih godinu dana plaćati preko računa za struju

Izvor:

ATV

02.12.2025

22:07

Komentari:

0
РТВ такса ће се и у наредних годину дана плаћати преко рачуна за струју

BHRT, FTV i Elektroprivreda BiH potpisali su ugovor kojim se nastavlja naplata RTV takse preko računa za električnu energiju.

Ovaj model ostaje na snazi do uspostavljanja novog sistema finansiranja javnih servisa i u ovom trenutku je od velikog značaja posebno za BHRT.

Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović zbog jednog pitanja prekinuo intervju

"Ovo je samo nastavak dobre saradnje, produžetak ugovora i obezbjeđenja priliva RTV takse koji u zadnjih nekoliko godina održava BHRT u životu… Ovo naravno nije dovoljno, svi naši problemi i dalje ostaju na snazi. Bez potpisa ovog ugovora ne bi bilo moguće opstati", rekao je v.d. direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.

"EP BiH je pokazala da je odgovorna kompanija koja vodi računa o državnim interesima i ovim putem pozivam i EP Herceg Bosne da se konačno prekine diskriminacija građana koji dobijaju struju preko te kompanije i da potpišemo jednak ugovor za naplatu RTV takse", kaže Bakir Hadžiomerović, generalni direktor RTV FBiH.

аца лукас

Scena

Aca Lukas ne odustaje: Poslao ponudu Sarajevu

"Do ovog ugovora smo najlakše došli, do sad smo imali problema oko sadržaja ugovora – ono što moram reći je da u BiH vrlo često sve što je privremeno rješenje – a i ovo je – dugo ostane praksa. Ja se nadam da će se do sljedećeg ugovora naći neko sistemsko rješenje kako bi svi građani u BiH imali pristup plaćanju RTV takse i nadam se da će biti omogućeno na neki drugi način", rekao je Sanel Buljubašić, direktor EPBiH.

Tagovi:

BHRT

FTV

taksa

Komentari (0)
