RTV taksa će se i u narednih godinu dana plaćati preko računa za struju

Ovaj model ostaje na snazi do uspostavljanja novog sistema finansiranja javnih servisa i u ovom trenutku je od velikog značaja posebno za BHRT.

"Ovo je samo nastavak dobre saradnje, produžetak ugovora i obezbjeđenja priliva RTV takse koji u zadnjih nekoliko godina održava BHRT u životu… Ovo naravno nije dovoljno, svi naši problemi i dalje ostaju na snazi. Bez potpisa ovog ugovora ne bi bilo moguće opstati", rekao je v.d. direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.

"EP BiH je pokazala da je odgovorna kompanija koja vodi računa o državnim interesima i ovim putem pozivam i EP Herceg Bosne da se konačno prekine diskriminacija građana koji dobijaju struju preko te kompanije i da potpišemo jednak ugovor za naplatu RTV takse", kaže Bakir Hadžiomerović, generalni direktor RTV FBiH.

"Do ovog ugovora smo najlakše došli, do sad smo imali problema oko sadržaja ugovora – ono što moram reći je da u BiH vrlo često sve što je privremeno rješenje – a i ovo je – dugo ostane praksa. Ja se nadam da će se do sljedećeg ugovora naći neko sistemsko rješenje kako bi svi građani u BiH imali pristup plaćanju RTV takse i nadam se da će biti omogućeno na neki drugi način", rekao je Sanel Buljubašić, direktor EPBiH.