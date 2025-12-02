Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

Zaposleni u u institucijama/korisnicima budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu za vjerske praznike biće isplaćeno 300 KM.

Odluku o ovoj naknadi donijela je Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj u utorak.

Gradovi i opštine Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM

Iz Vlade je pojašnjeno da pravo na ovu naknadu imaju svi zaposleni koji se na dan donošenja ove Odluke nalaze u radnom odnosu kod korisnika budžetskih sredstava i pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona.

Scena Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu

Osim toga, Vlada TK je donijela i izmjene i dopune Pravilnika koji uređuje način kandidovanja projekata i raspodjelu sredstava namijenjenih nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama.