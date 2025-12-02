Logo
Udruženje pozvalo na bojkot Ace Lukasa

Izvor:

SRNA

02.12.2025

18:34

Komentari:

5
Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса
Foto: Printscreen / X

Predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je za Srnu da je sramno pravdanje Aleksandra Vuksanovića (Ace Lukasa) i njegovog menadžera Saše Mirkovića o njihovom navodnom nepoznavanju činjenice da je Naser Orić najveći ratni zločinac nad Srbima u Podrinju poslije Alije Izetbegovića.

U ime Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Kojić je pozvao sve gradonačelnike i načelnike lokalnih zajednica, kao i vlasnike ugostiteljskih objekata u Republici Srpskoj da ne dozvole nastupe onih koji se grle i ljube sa ubicama srpskog naroda i ratnim zločincima.

Bolnica

Zdravlje

U Srpskoj još jedna osoba preminula od opasnog virusa

"Aca Lukas nije našao za shodno da se, nakon svega, izvini nama, žrtvama rata, već je, kao i njegov menadžer poče da se dodvorava FBiH i ubicama srpskog naroda i preuzeo njihov politički narativ. Mi, žrtve Orićevih hordi i svi u Republici Srpskoj razočarani smo postupkom Aleksandra Vuksanovića, ali nas još više vrijeđaju izjave i uvrede upućene našem lideru Miloradu Dodiku", naglasio je Kojić.

Sramno je, kaže on, što su Mirković i Vuksanović preuzeli matricu iz Sarajeva i na isti politikanski način se obraćaju, po društvenim mrežama, svima nama u Republici Srpskoj.

marija serifovic

Scena

Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

"Nigdje nismo mogli čuti izvinjenje i empatiju za srpske žrtve u njihovim rijaliti nastupima na društvenim mrežama, ali jesmo ono što godinama slušamo iz FBiH. Vjerovatno su im, družeći se po sarajevskoj čaršiji, neprijatelji i dželati srpskog naroda bili mentori za onakve sramne izjave", rekao je Kojić.

Podsjetivši da je u Podrinju pod komandom Nasera Orića ubijeno 3.267 Srba, Kojić je upozorio sve one koji budu otvorili vrata Aci Lukasu u Republici Srpskoj da će na svojim vratima naći i porodice ubijenih iz Podrinja, ali i cijele Republike Srpske.

Branimir Kojić

Aca Lukas

Komentari (5)
