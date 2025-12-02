Logo
Large banner

Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM

Izvor:

ATV

02.12.2025

18:09

Komentari:

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Njemačke i švajcarske vlasti su saopštile da su zaplijenile server i infrastrukturu jednog takozvanog kripto-miksera i zajedničkom akcijom zadale udarac pranju novca kriptovalutom.

Sa platformom je zamrznuto oko 25 miliona evra (48,89 miliona KM) u kriptovaluti, saopštila su tužilaštva u Frankfurtu i Cirihu.

Пензионери

Društvo

Od 1. decembra povećane penzije za 20. 000 korisnika u BiH

U akciji je učestvovao i Evropol.

"Ta operacija je još jedan značajan korak u međunarodnoj borbi protiv onlajn pranja novca u kripto-mikserima", rekla je u ponedjeljak potpredsjednik njemačke kriminalističke službe (BKA) Martina Link.

Platforma "cryptomixer.io" je od 2016. sakrivala tokove novca, saopštila je BKA, tako što je anonimno miješala legalne i ilegalne tokove, a zatim investitorima vraćala opranu valutu.

Ротација полиција

Svijet

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

BKA je navela da je značajan dio novca koji je prolazio kroz platformu bio kriminalnog porijekla. Operateri se terete za pranje novca i za vođenje kriminalne platforme za trgovinu, piše "dpa".

Podijeli:

Tagovi:

kriptovalute

pranje novca

Njemačka

Švajcarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нема више крађе: Мета преузима важан корак

Nauka i tehnologija

Nema više krađe: Meta preuzima važan korak

5 h

0
Славна Ријана шокира модним избором

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

5 h

0
Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Zdravlje

Zašto je bijeli luk jedna od najzdravijih namirnica?

5 h

0
Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Hronika

Izbio požar u hotelu, uslijedila hitna evakuacija

6 h

0

Više iz rubrike

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Svijet

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

5 h

0
Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Svijet

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

6 h

1
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Nastavljeno suđenje za ubistvo Ane Volš

6 h

0
Стив Виткоф стигао у Кремљ: Ускоро састанак са Путином

Svijet

Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner