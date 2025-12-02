Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM

Njemačke i švajcarske vlasti su saopštile da su zaplijenile server i infrastrukturu jednog takozvanog kripto-miksera i zajedničkom akcijom zadale udarac pranju novca kriptovalutom.

Sa platformom je zamrznuto oko 25 miliona evra (48,89 miliona KM) u kriptovaluti, saopštila su tužilaštva u Frankfurtu i Cirihu.

U akciji je učestvovao i Evropol.

"Ta operacija je još jedan značajan korak u međunarodnoj borbi protiv onlajn pranja novca u kripto-mikserima", rekla je u ponedjeljak potpredsjednik njemačke kriminalističke službe (BKA) Martina Link.

Platforma "cryptomixer.io" je od 2016. sakrivala tokove novca, saopštila je BKA, tako što je anonimno miješala legalne i ilegalne tokove, a zatim investitorima vraćala opranu valutu.

BKA je navela da je značajan dio novca koji je prolazio kroz platformu bio kriminalnog porijekla. Operateri se terete za pranje novca i za vođenje kriminalne platforme za trgovinu, piše "dpa".