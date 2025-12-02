Potresno svjedočanstvo Ostoje o pogibiji sina u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

Memorijalni centar Republike Srpske zabilježio je potresno svjedočanstvo Ostoje Jakovljevića iz Srpca, oca, čiji je sin Dalibor Jakovljević (1976) sa svega 19 godina, poginuo kao pripadnik Vojske Republike Srpske, prilikom odbrane Mrkonjić Grada, 26.09.1995. godine.

Kako priča Ostoja, Dalibor je volio da piše.

"Zapažao je stvari oko sebe, i bilježio ih je u lični dnevnik, koji predstavlja dragocjeno svjedočanstvo života mladog vojnika u teškom i burnom vremenu", dodaje Ostoja.

Memorijalni centar Republike Srpske trajno čuva svjedočanstvo Ostoje Jakovljevića kao podsjetnik na stradanje, ali i na nepokolebivu snagu i istrajnost srpskog naroda. istakao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić.

"Ovo, kao i stotine drugih audio-vizuelnih svjedočanstava biće dio najveće digitalne baze o stradanju srpskog naroda tokom dvadesetog vijeka. Pozivamo sve članove porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata da podijele svoje svjedočanstvo, te da na taj način trajno sačuvaju sjećanje na svoje najmilije", istakao je Bojić.

Svi koji žele da ostave svjedočenje mogu to uraditi putem imejl adrese: komunikacije@mcrs.vladars.rs ili na broj telefona: 051/222-999.