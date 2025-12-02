Vlasništvo nad hotelom "Ljubinje" preneseno na opštinu

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić i načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić potpisali su danas u Banjaluci ugovor o prenosu prava svojine bez naknade nad nekadašnjim hotelom "Ljubinje" na ovu lokalnu zajednicu.

Egić je novinarima nakon potpisivanja ugovora izjavio da će Ljubinje, kao mala nerazvijena opština, na ovaj način dobiti smještajne kapacitete za razvoj turizma.

On je napomenuo da će to biti omogućeno nakon renoviranja ovog bivšeg hotela, čime će Ljubinje moći da unaprijedi turističku djelatnost.

Drapić je rekao da Ljubinje ima komparativne prednosti s obzirom na geografski položaj za razvoj turizma.

"Ovaj hotel će imati veliki značaj jer Ljubinje do sada nije imalo nikakve smještajne kapacitete i ovo će biti ozbiljan benefit da krenemo u razvoj turizma", istakao je Drapić i napomenuo da opština treba ovaj hotel da stavi u funkciju kako bi dobio potrebnu namjenu.

Vlada Republike Srpske usvojila je 25. septembra odluku o predaji hotela "Ljubinje" u trajno vlasništvo opštine.