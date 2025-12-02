Logo
Patrijarh Pavle je upozoravao da su ovo tri najveća grijeha tokom posta

02.12.2025

19:53

Патријарх Павле је упозоравао да су ово три највећа гријеха током поста

Božićni post je započeo i trajaće sve do velikog praznika Rođenja Hristovog – Božića. Ovo je vrijeme kada se vjernici, uz uzdržavanje od mrsne hrane, pripremaju duševno i tjelesno za susret sa jednim od najradosnijih hrišćanskih dana.

Međutim, kako ističu svi pravoslavni izvori, smisao posta mnogo je dublji od pažljivog biranja obroka. Pravi post je prije svega očišćenje srca, misli i djela — put ka smirenju i duhovnoj obnovi.

Patrijarh Pavle je govorio: "Stvarni post privodi čovjeka smirenju. A u smirenju čovjek stiče saznanje da spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti. (…) Rasuđivanje znači dar razlikovanja onoga što je korisno, i onoga što je štetno, tamo gdje je istina i tamo gdje je laž."

On posebno naglašava da uz tjelesni postoji i duhovni post — sposobnost da iz srca iščupamo ono što je negativno i posadimo ono što je dobro.

Najčešći grijesi tokom posta

Patrijarh Pavle je izdvojio tri naročito opasna grijeha na koje vjernici često padnu u ovom periodu:

Gordost

Prejedanje i slastoljublje

Nepoštovanje posta (samovoljno odstupanje)

Gordost

Grijeh gordosti smatra se najopasnijim.

Patrijarh Pavle je upozoravao da posebno treba izbjegavati osjećaj nadmoći, jer pravi post ne služi da bismo se dokazivali pred ljudima:

Bog je učio da postimo tajno, bez licemerja.

Tokom posta treba posebno izbjegavati mržnju, zavist, ogovaranje, pohlepu, neprijateljstvo i gnjev — jer i sama zla misao muti srce.

Prejedanje

Cilj posta je obuzdavanje slasti, a ne stvaranje gozbi bez mesa. Mnogi, iako ne jedu mrsno, prave raskošne trpeze, masnu i začinjenu hranu i svaki dan slatkiše:

Prejedanje je smrtni grijeh — ljubav prema stomaku znači udaljavanje od Boga.

Umjerenost i jednostavnost su ključ: post nije izgovor za luksuzne posne specijalitete.

Nepoštovanje posta

Bog po milosti može da razriješi vjernika od posta — ali samovoljno napuštanje posta smatra se grijehom. Posebno se osuđuje kada se krsne slave ili crkveni praznici obilježavaju uz mrsnu trpezu:

"Time – umjesto da svetitelju ukažemo čast i poštovanje – navlačimo na sebe Božji gnjev. Gospodu nije potreban naš post i gladovanje, već nama samima kako bi naša srca omekšala, skrušila se i smirila pred Bogom i postala sposobna da prime Božju blagodat i pomoć. Postom izražavamo i svoju ljubav i vjeru u Gospoda, jer samo onoj koji poštuje sve Gospodnje zapovijesti ima istinsku ljubav prema svome Tvorcu. A zapovijest o postu jedna je od najvažnijih Gospodnjih zapovijesti", navodi bratija manastira Visoki Dečani.

Patrijarh Pavle o postu i Svetom Pričešću

Patrijarh Pavle je naglašavao da se hrišćani ranije pričešćivali često — ali pripremljeni cjelokupnim životom. Post je ustanovljen kao pomoć da pristupamo Pričešću čistijeg srca, ali nije dovoljan sam po sebi.

Pristupanje Svetoj Čaši zahtijeva:

čisto srce

mir sa ljudima

izbjegavanje svakog grijeha

molitvu i unutrašnju budnost

poznavanje osnovnih istina vjere

iskreno pokajanje

"Treba se sačuvati svake krajnosti i jednostranosti."

Patrijarh Pavle

Komentari (0)
