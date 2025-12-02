Logo
Časna sestra prijavila da je napao muškarac: Policija otkrila šta se zapravo desilo

Izvor:

Kurir

02.12.2025

18:59

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija saopštila je danas da časna sestra, koja je tvrdila da je na ulici u Zagrebu napao nepoznati muškarac, nije bila žrtva napada, već da je sama sebi nanijela povredu nožem.

Zbog lažnog prijavljivanja, protiv 35-godišnjakinje će biti podnijeta krivična prijava.

илу-пун Мјесец-05092025

Zanimljivosti

Stiže posljednji pun Mjesec u ovoj godini: Evo šta donosi svakom znaku

Slučaj se našao u fokusu javnosti pošto je časna sestra prijavila da je nepoznati počinilac na ulici u Zagrebu napao i povrijedio nožem, a u bolnici su joj utvrđene lakše povrede. Događaj je ranije osudio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je tražio hitno rasvjetljavanje slučaja.

Prije završetka istrage, nekoliko desničarskih aktivista tvrdilo je na društvenim mrežama da je napadač migrant i da je riječ o islamskom terorizmu.

Zagrebačka policija danas je, međutim, saopštila da je opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je žena samu sebe povrijedila nožem koji je ranije kupila. Potom je lažno prijavila krivično djelo da bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično djelo.

СНСД

Banja Luka

SNSD: Cilj da se prepoznaju stvarne potrebe građana

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da policija nije preuranjeno izlazila s informacijama i zaključcima o tom događaju "iz odgovornosti prema istini i uključenoj osobi".

"U vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda, takav pristup je vrijedan poštovanja i preduslov očuvanja povjerenja u institucije i medije", rekao je Božinović novinarima u Zagrebu.

Новац

Društvo

Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

On je dodao da je većina medija pokazala profesionalnost.

