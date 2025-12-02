Logo
Bomba u svijetu tenisa: Vraća se jedna od najvećih legendi

Agencije

02.12.2025

19:13

Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди
Foto: Pixabay

Američka teniserka Serena Vilijams, osvajačica 23 Gren slem titule, podnijela je dokumentaciju kojom pokreće povratak na teren 2026. godine.

Serena (44) posljednji put je igrala na US openu 2022, gdje je pobijedila u dva meča, prije nego što je u trećoj rundi izgubila od Ajle Tomljanović.

Новац

Društvo

Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

Taj poraz dogodio se 2. septembra, a samo dan kasnije, Serena je podnijela zahtjev za zvanično penzionisanje Međunarodnoj agenciji za integritet tenisa, što je značilo da više neće morati svakodnevno da otkriva gdje se nalazi radi nasumičnog testiranja na doping.

Vilijams je imala namjeru i ranije da se vrati, u Njujorku ove godine, da igra dubl sa Venus, ali takav spontani povratak, u kratkom roku, nije dozvoljen.

policija hrvatska

Region

Časna sestra prijavila da je napao muškarac: Policija otkrila šta se zapravo desilo

Serena se u oktobru našla na registrovanoj ITIA listi za testiranje, nakon višegodišnje pauze. Na taj način, na dobrom je putu da se vrati do aprila 2026, kako bi prošlo šest mjeseci.

Vilijams je u karijeri osvojila 23 Gren slem titule, a 319 nedjelja provela je na vrhu VTA liste.

Serena Vilijams

Komentari (0)
