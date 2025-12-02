Logo
Loto rezultati u 95. kolu: Evo odakle je dobitnik luksuznog auta

Stevan Lulić

02.12.2025

20:24

0
Лото екстра шанса
Foto: Lutrija Republike Srpske

U 95. kolu igre Loto nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica, vrijedna 4 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, ali je jedan igrač ipak imao sreće.

Naime, on je dobio luksuzni automobil pežo 5008.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 95. kolu

U dodatnoj šansi, u kojoj se dodjeljuje pomenuti auto, izvučen je listić sa brojem 01-00805-49-2-25-00075.

Dobitni listić uplaćen je u beogradskom naselju Voždovac.

Čak četiri igrača mogla do miliona

Čak četiri igrača imala su priliku da dobiju sedmicu, a falili su im brojevi 1, 17, 28, 37. Međutim, nijedan od njih nije izvučen.

U igri Loto u 95. kolu izvučeni su brojevi 22, 27, 13, 29, 9, 3 i 34.

U igri Loto plus, vrijednoj 2.270.000 KM, izvučeni su brojevi 11, 21, 24, 32, 29, 10 i 4. Ni u ovoj igri nije izvučena premija.

Новац

Društvo

Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

Džoker broj u 95. kolu glasio je 545445, a premija je iznosila oko 30.000 KM. Ni Džoker broj u ovom izvlačenju nije pogođen.

lutrija

Loto

Lutrija Republike Srpske

lutrija RS

Državna Lutrija Srbije

