Trebinjci se hvataju za glavu: Gdje su pošiljke?

Izvor:

ATV

02.12.2025

19:52

Pošiljka se zagubila, računi nisu stigli, pare su nestale, kazne su zakasnile, sve to se često može čuti u Hercegovini kada se pomene “pošta”. Neki Trebinjci se hvataju za glavu.

"Nikako za telefon ne dolazi pa moram ići u m:tel da izvlačim. Tako to radim evo od kada je Đoko otišao.

"Recimo ja jedan mjesec nisam dobio račune nikako", kažu građani.

Na pitanja o nestalim ili zakašnjelim pošiljkama ježe se čelni ljudi Pošta Srpske. U trebinjskoj pošti priznaju da ima problema a imaju i obrazloženje.

N: Da li ima onih koji se žale da im pošiljke kasne ili da su nestale?

"Ima vjerujte, to je posebna priča ali apelujem ovim putem. Imali smo smjenu, četiri poštara su otišla u redovnu penziju a vjerujte treba nekih od tri do šest mjeseci da nauči novi poštar", rekao je Pero Zotović, direktor RJ Pošta Srpske u Trebinju

Bilo je i novih poštara koji su karijeru brzo završili.

"Bilo je suspendovanih zato što nisu radili svoj posao kako treba. To su poslovne tajne", kaže Zotović.

Tajne se tiču pošiljki sa novcem, ATV-u to otkriva zamjenik direktora Pošta Srpske.

"Uglavnom su isplate problematične i sporno je kada ljudi barataju novcem a nisu baš svjesni toga šta rade i da ti nije njihov novac i da ne mogu da ga čak ni posude", rekla je Snežana Martić, zamjenik direktora Pošta Srpske.

Martićeva ističe da nije veliki broj pošiljaka koje se zagube a pogotovo se teško zagube one koje su knjižene odnosno praćene. Iz Pošta pozivaju nezadovoljne korisnike da pišu reklamacije i odgovaraju nam da nemaju posla sa policijom. Ipak oni korisnici koji su stigli do policije od toga nisu imali neke vajde.

Trebinje

pošta

