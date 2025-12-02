Tamara iskasapila komšinicu pa dijelove tijela skuvala

Ruska penzionerka Tamara Samsonov, poznatija kao "Baka Trbosjeka“ pa čak i "Baba Jaga“ (Baba Roga), po zastrašujućoj vještici iz slovenskog folklora, jedna je od najgroznijih i najplodnijih ruskih ubica.

Samsonova, sada u kasnim sedamdesetim, rođena je u surovom regionu Sibira 1947. godine. Iako se ne zna mnogo o njenom ranom djetinjstvu, zna se da se kao mlada žena preselila u Moskvu prije nego što se nastanila u Sankt Peterburgu gdje se udala za čovjeka po imenu Aleksej.

Region Maloljetnici u Crnoj Gori krali, roditelji procesuirani

Njeni malobrojni preživjeli prijatelji kažu da je živjela neupadljivim životom u gradu, radeći u turističkoj industriji na raznim pozicijama. Aleksej je misteriozno nestao 2020. godine i uprkos tome što je Samsonova prijavila slučaj policiji, ništa nije otkriveno. Mnogi sumnjaju na Samsonovu, iako to nije dokazano.

Ubijala podstanare

Nakon nestanka svog muža, Samsonova je počela da prima podstanare u svoj stan. Godine 2003, tokom svađe, navodno je ubila jednog od njih, 44-godišnjeg Sergeja Potanjina, prije nego što je isijekla njegovo tijelo na komade i razbacala ostatke po komšiluku. Ubistvo je prošlo nezapaženo više od decenije.

Uprkos brutalnosti, ubistvo je ostalo neriješeno.

Međutim, 12 godina kasnije, Samsonova nije imala te sreće. Početkom 2015. godine, Samsonova se uselila u stan svoje komšinice Valentine Ulanove dok se njena kuća renovirala.

Region Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

U početku je dogovor funkcionisao, ali su njih dvije počele da se svađaju. Kada ju je Ulanova zamolila da ode, Samsonova je to odbila i umjesto toga počela da planira svoje sledeće jezivo ubistvo.

Isjeckala tijelo komšinice

Uspjela je da dođe do fenazepama, snažnog sedativa na recept, i zdrobila je tablete u i njenu omiljenu salatu.

Nakon što se njena komšinica srušila, Samsonova je počela da je siječe na komade. Izvještaji iz tog vremena opisuju kako je Samsonova odsijekla glavu svojoj komšinici, pa je skuvala u loncu.

Zatim je usred noći više puta izlazila napolje sa kesama za smeće, skrivajući ih na nekoliko lokacija. Srećom, jednu od tih kesa je pronašla policija u blizini stambenog jezera.

Svijet Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

Kada su vlasti otišle da ispituju Samsonovu, ona ih je mirno odvela u kupatilo isprskano krvlju i sa zavjesom koja je nedostajala sa šipke, identičnom onoj kojom je bio obmotan leš.

Nakon njihovog otkrića, užas se produbio kada su detektivi pronašli njen rukopisni dnevnik, u kojem se navodno hvalila prethodnim ubistvima, opisujući kako je rasparčala žrtve i odlagala dijelove njihovih tijela po Sankt Peterburgu.

Smještena u psihijatrijsku bolnicu

U jednom odlomku njenog dnevnika navodno piše:

"Ubila sam svog stanara Volođu, isjekla ga na komade u kupatilu nožem, stavila dijelove njegovog tijela u plastične kese i bacila ih po različitim dijelovima Frunzenskog okruga".

Svijet Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

Samsonova je brzo proglašena mentalno nesposobnom za suđenje i poslata je u bezbjednu psihijatrijsku bolnicu, gdje se i danas nalazi. Ruska policija kaže da se protiv nje vodi istraga u vezi sa čak 14 ubistava, ali tačan broj žrtava možda nikada neće biti poznato, prenosi "Miror".