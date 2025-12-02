Logo
Large banner

Ove dvije frizure će biti u trendu naredne godine

Izvor:

Magazin novosti

02.12.2025

21:09

Komentari:

0
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године
Foto: Pixabay

Ako postoji išta što će povezati vladajuće trendove u frizurama 2026. godine to je "nenamjerni luksuz", kaže frizer poznatih Džon Pulitano za Vog.

- To je kosa koja izgleda skupo i namjerno, ali se osjeća potpuno bez napora. Ljudi žele šišanje koje zahtjeva ulaganje i daje maksimalan efekat uz minimalan svakodnevni napor.

смаглер

Hronika

Paljenje auta, droga, oružje: 19 optuženih u velikoj akciji u Srpskoj

Ali skupa kosa ne mora da slijedi tradicionalna pravila. Sljedeća godina donosi potpuno nova poglavlja u svijetu frizura, tražićemo smjele linije, povratak prirodnosti i kombinovanje nostalgije sa modernim tehnikama. Nakon nekoliko sezona minimalizma, pred nama je era u kojoj kosa nosi dominaciju izgleda. Ali jedno je sigurno, trendovi koji dolaze kažu da će svako od nas moći da pronađe svoj pravac da izrazi prirodnu ljepotu i lični karakter.

Biksi

Biksi – kombinacija boba i piksi frizure doživjela je nekoliko naleta popularnosti tokom godina, zahvaljujući Vinoni Rajder iz 90-ih i Kiri Najtli sa početka 2000-ih. Sada se vraća u malo drugačijem izdanju.

- To je u osnovi postepeni bob sa elementima piksija. Opsednuta sam ovim hibridnim pristupom - kaže Pulitarno.

Наташа Беквалац

Scena

Nataša Bekvalac otkrila detalje iz privatnog života: ''Dosta mi je svega''

Boho kosa

- Znate onaj prelijepi izgled kada ste se upravo probudili, naspavani, ali razbarušene kose. Izgleda jednostavno, ali skupo, sa prelijepim šiškama koje nisu previše kratke i malo padaju u oči.

Dakota Džonson je možda glavna predvonica ovog stila, ona tokom cijele godine nosi razbarušene talase sa šiškama koje padaju oko očiju, a frizeri smatraju da će upravo ta frizura biti jedna od najpopularnijih sljedeće godine.

Podijeli:

Tagovi:

frizura

moda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Избио велики пожар у требињској болници

Gradovi i opštine

Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

2 h

0
Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Zanimljivosti

Finansijsko iznenađenje u decembru: Ovi znakovi će konačno biti nagrađeni za trud

2 h

0
Њемачка индустрија у проблему

Svijet

Njemačka industrija u problemu

2 h

1
Сутра без струје неколико насеља и улица у Бањалуци

Banja Luka

Sutra bez struje nekoliko naselja i ulica u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

Stil

''Prada'' kupuje ''Versaće'' za 1.3 milijarde dolara

6 h

0
Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

Stil

Šest trikova za moderan i ženstven izgled zimi

1 d

0
Направите ''неуредну'' пунђу за само неколико минута (ВИДЕО)

Stil

Napravite ''neurednu'' punđu za samo nekoliko minuta (VIDEO)

4 d

0
Најчешћа грешка у шминкању због које изгледате старије

Stil

Najčešća greška u šminkanju zbog koje izgledate starije

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner