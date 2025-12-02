Ove dvije frizure će biti u trendu naredne godine

Ako postoji išta što će povezati vladajuće trendove u frizurama 2026. godine to je "nenamjerni luksuz", kaže frizer poznatih Džon Pulitano za Vog.

- To je kosa koja izgleda skupo i namjerno, ali se osjeća potpuno bez napora. Ljudi žele šišanje koje zahtjeva ulaganje i daje maksimalan efekat uz minimalan svakodnevni napor.

Ali skupa kosa ne mora da slijedi tradicionalna pravila. Sljedeća godina donosi potpuno nova poglavlja u svijetu frizura, tražićemo smjele linije, povratak prirodnosti i kombinovanje nostalgije sa modernim tehnikama. Nakon nekoliko sezona minimalizma, pred nama je era u kojoj kosa nosi dominaciju izgleda. Ali jedno je sigurno, trendovi koji dolaze kažu da će svako od nas moći da pronađe svoj pravac da izrazi prirodnu ljepotu i lični karakter.

Biksi

Biksi – kombinacija boba i piksi frizure doživjela je nekoliko naleta popularnosti tokom godina, zahvaljujući Vinoni Rajder iz 90-ih i Kiri Najtli sa početka 2000-ih. Sada se vraća u malo drugačijem izdanju.

- To je u osnovi postepeni bob sa elementima piksija. Opsednuta sam ovim hibridnim pristupom - kaže Pulitarno.

Boho kosa

- Znate onaj prelijepi izgled kada ste se upravo probudili, naspavani, ali razbarušene kose. Izgleda jednostavno, ali skupo, sa prelijepim šiškama koje nisu previše kratke i malo padaju u oči.

Dakota Džonson je možda glavna predvonica ovog stila, ona tokom cijele godine nosi razbarušene talase sa šiškama koje padaju oko očiju, a frizeri smatraju da će upravo ta frizura biti jedna od najpopularnijih sljedeće godine.