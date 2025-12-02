Logo
Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју
Фото: Youtube/ screenshot

Познате личности окупиле су се на догађају поводом прославе 25 година каријере пјевача Жељка Васића.

Међу званицама били су Жељкови пријатељи и колеге Харис Џиновић и Ацо Пејовић.

аца лукас

Сцена

Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

Харис Џиновић због једног питања решио је да прекине интервју.

- Не могу да се сјетим мојих 25 година каријере. Са Жељком се приватно дружим, то је то - рекао је на почетку Џиновић.

На питање да његове колеге често кажу да је естрада змијарник, пјевач је кратко проментарисао, а онда напрасно напустио интервју.

Тамара Самсонов

Свијет

Тамара искасапила комшиницу па дијелове тијела скувала

- Не знам то, питајте неког другог - рекао је он, па отишао.

