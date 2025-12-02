Харис Џиновић због једног питања прекинуо интервју

Извор:
Телеграф
02.12.2025
21:57
Коментари:0
Познате личности окупиле су се на догађају поводом прославе 25 година каријере пјевача Жељка Васића.
Међу званицама били су Жељкови пријатељи и колеге Харис Џиновић и Ацо Пејовић.
Сцена
Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву
Харис Џиновић због једног питања решио је да прекине интервју.
- Не могу да се сјетим мојих 25 година каријере. Са Жељком се приватно дружим, то је то - рекао је на почетку Џиновић.
На питање да његове колеге често кажу да је естрада змијарник, пјевач је кратко проментарисао, а онда напрасно напустио интервју.
Свијет
Тамара искасапила комшиницу па дијелове тијела скувала
- Не знам то, питајте неког другог - рекао је он, па отишао.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму