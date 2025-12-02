Тамара искасапила комшиницу па дијелове тијела скувала

Извор:
Руска пензионерка Тамара Самсонов, познатија као "Бака Трбосјека“ па чак и "Баба Јага“ (Баба Рога), по застрашујућој вјештици из словенског фолклора, једна је од најгрознијих и најплоднијих руских убица.
Самсонова, сада у касним седамдесетим, рођена је у суровом региону Сибира 1947. године. Иако се не зна много о њеном раном дјетињству, зна се да се као млада жена преселила у Москву прије него што се настанила у Санкт Петербургу гдје се удала за човјека по имену Алексеј.
Њени малобројни преживјели пријатељи кажу да је живјела неупадљивим животом у граду, радећи у туристичкој индустрији на разним позицијама. Алексеј је мистериозно нестао 2020. године и упркос томе што је Самсонова пријавила случај полицији, ништа није откривено. Многи сумњају на Самсонову, иако то није доказано.
Након нестанка свог мужа, Самсонова је почела да прима подстанаре у свој стан. Године 2003, током свађе, наводно је убила једног од њих, 44-годишњег Сергеја Потањина, прије него што је исијекла његово тијело на комаде и разбацала остатке по комшилуку. Убиство је прошло незапажено више од деценије.
Упркос бруталности, убиство је остало неријешено.
Међутим, 12 година касније, Самсонова није имала те среће. Почетком 2015. године, Самсонова се уселила у стан своје комшинице Валентине Уланове док се њена кућа реновирала.
У почетку је договор функционисао, али су њих двије почеле да се свађају. Када ју је Уланова замолила да оде, Самсонова је то одбила и умјесто тога почела да планира своје следеће језиво убиство.
Успјела је да дође до феназепама, снажног седатива на рецепт, и здробила је таблете у и њену омиљену салату.
Након што се њена комшиница срушила, Самсонова је почела да је сијече на комаде. Извјештаји из тог времена описују како је Самсонова одсијекла главу својој комшиници, па је скувала у лонцу.
Затим је усред ноћи више пута излазила напоље са кесама за смеће, скривајући их на неколико локација. Срећом, једну од тих кеса је пронашла полиција у близини стамбеног језера.
Када су власти отишле да испитују Самсонову, она их је мирно одвела у купатило испрскано крвљу и са завјесом која је недостајала са шипке, идентичном оној којом је био обмотан леш.
Након њиховог открића, ужас се продубио када су детективи пронашли њен рукописни дневник, у којем се наводно хвалила претходним убиствима, описујући како је распарчала жртве и одлагала дијелове њихових тијела по Санкт Петербургу.
У једном одломку њеног дневника наводно пише:
"Убила сам свог станара Волођу, исјекла га на комаде у купатилу ножем, ставила дијелове његовог тијела у пластичне кесе и бацила их по различитим дијеловима Фрунзенског округа".
Самсонова је брзо проглашена ментално неспособном за суђење и послата је у безбједну психијатријску болницу, гдје се и данас налази. Руска полиција каже да се против ње води истрага у вези са чак 14 убистава, али тачан број жртава можда никада неће бити познато, преноси "Мирор".
