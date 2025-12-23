Logo
Muhamed Hasanović odbio poziciju direktora Poreske uprave FBiH

23.12.2025

16:45

Мухамед Хасановић одбио позицију директора Пореске управе ФБиХ
Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović obavijestio je premijera FBiH Nermina Nikšića kako odbija preuzeti poziciju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Hasanović u pismu upućenom Nikšiću, kaže da bi odluka da on ode sa pozicije zamjenika oslabila državu BiH.

"Bosna i Hercegovina se nalazi u izuzetno teškom i turbulentnom periodu, u vremenu ozbiljnih izazova po njenu ustavnu stabilnost, funkcioniranje institucija i demokratski poredak. U takvim okolnostima, odgovornost nosilaca javnih funkcija nije samo politička, već i državna, historijska i moralna. Svaka odluka mora se mjeriti jednim kriterijem da li jača ili slabi državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo iz tog razloga, zbog interesa države Bosne i Hercegovine, odlučio sam ne prihvatiti poziciju direktora Porezne uprave Federacije BiH, iako je riječ o funkciji sa četverogodišnjim mandatom", rekao je Hasanović.

Nermin Nikšić

Muhamed Hasanović

