Policija pretresa kancelariju Nermina Nikšića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uz podršku kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona pretresali su na tri lokacije u Sarajevu i Mostaru, a među njima i Kancelariju premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.

Sem toga, pretresa se i Ministarstvo transporta i komunikacija Federacije BiH sa sjedištem u Mostaru, jedan privatni stambeni objekat, kao i osoba zatečena u objektu.

''Izvršen je pretres službenih računara Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BIH, te su privremeno oduzeti laptopi kao i određena dokumentacija. Preteres se vrši u cilju prikupljanja dodatanih dokaza radi daljeg rada na istrazi u predmetu Munjić i drugi'', saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Kako su dodali, pretresi se vrše po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajućih federalnih tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH.

''Paralelno s tim i dalje se vrši ispitivanje svjedoka, te analiza privremeno oduzete dokumentacije iz ranijeg perioda'', naveli su u saopštenju.