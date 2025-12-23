Logo
Large banner

Policija pretresa kancelariju Nermina Nikšića

Izvor:

ATV

23.12.2025

15:47

Komentari:

0
Полиција претреса канцеларију Нермина Никшића

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uz podršku kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona pretresali su na tri lokacije u Sarajevu i Mostaru, a među njima i Kancelariju premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.

Sem toga, pretresa se i Ministarstvo transporta i komunikacija Federacije BiH sa sjedištem u Mostaru, jedan privatni stambeni objekat, kao i osoba zatečena u objektu.

''Izvršen je pretres službenih računara Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BIH, te su privremeno oduzeti laptopi kao i određena dokumentacija. Preteres se vrši u cilju prikupljanja dodatanih dokaza radi daljeg rada na istrazi u predmetu Munjić i drugi'', saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Kako su dodali, pretresi se vrše po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajućih federalnih tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH.

''Paralelno s tim i dalje se vrši ispitivanje svjedoka, te analiza privremeno oduzete dokumentacije iz ranijeg perioda'', naveli su u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Nermin Nikšić

pretresi

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илустрација

Hronika

Prijetio svjedoku pa uhapšen zbog mučenja: Pretresi u Prijedoru

7 h

0
СИПА претреса на четири локације

Hronika

SIPA pretresa na četiri lokacije

1 sedm

0
Полиција упала у "Холанд такси", претреси на неколико локација

Hronika

Policija upala u "Holand taksi", pretresi na nekoliko lokacija

1 sedm

0
Полиција аутомобил

Hronika

Ponovo pretresi na Stomatološkom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu

3 sedm

0

Više iz rubrike

Шпирић: Вуковићу и Нешковићу није успјело да буду ни допуна Клуба Бошњака

BiH

Špirić: Vukoviću i Neškoviću nije uspjelo da budu ni dopuna Kluba Bošnjaka

2 h

1
Адемовић: Поједини делегати дошли да блокирају данашњу сједницу

BiH

Ademović: Pojedini delegati došli da blokiraju današnju sjednicu

2 h

0
Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ због недостатка кворума

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH zbog nedostatka kvoruma

2 h

1
Кошарац: Еспо конвенција тражи званичне одговоре у вези са Трговском гором

BiH

Košarac: Espo konvencija traži zvanične odgovore u vezi sa Trgovskom gorom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner