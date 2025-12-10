Policija upala u "Holand taksi", pretresi na nekoliko lokacija

Federalna uprava policije pretresa nekoliko lokacija u Kantonu Sarajevo, pod naredbom Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK).

Pretresi se vrše na nekoliko lokacija u Sarajevu, a sve su vezane za "Holand taxi", piše Kliks.

Među lokacijama pretresa je i sjedište ove kompanije.

Više informacija o razlozima pretresa biće poznato kasnije, a ono što znamo od ranije jeste da su radnici Holand taxija i ranije bili mete istraga i to zbog organizovanog kriminala, odnosno, trgovine drogom.

Naime, u februaru ove godine je uhapšen taksista Haris Mujčinović, koji je u oktobru ove godine i osuđen. On je potpisao sporazum o priznanju krivice prema kojem je osuđen na pet godina i sedam mjeseci zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te zbog nedozvoljenog držanje oružja.

Prilikom hapšenja, njemu je pronađeno 100 kg droge u objektima koje koristi, kao i oružje.