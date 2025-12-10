Logo
Large banner

Novi jeziv sudar: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Izvor:

Agencije

10.12.2025

17:48

Komentari:

0
Тежак судар камиона и возила
Foto: Patrola CG

Jedna osoba je stradala, dok je jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na putu od Danilovgrada ka Nikšiću, u mjestu Drenoštica, javljaju crnogorski mediji.

Zbog udesa, zatvoren je magistralni pravac, pišu "Vijesti".

Policijske i druge spasilačke ekipe upućene su na mjesto nesreće.

641d57dc9db9d vesna zmijanac

Scena

Vesni Zmijanac pogoršano zdravstveno stanje, zadržana u bolnici

Prema prvim podacima, došlo je do sudara kamiona i automobila.

Podijeli:

Tagovi:

udes

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Nauka i tehnologija

Instagram uveo funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

1 h

0
"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

Zanimljivosti

"Krenuli jutros, stižemo možda do Božića": Srbi masovno putuju u ovaj grad, a na granici kolaps?

1 h

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Đoković donio neočekivanu odluku pred Australijan open

1 h

0
Туча малољетника у близини школе, има повријеђених

Hronika

Tuča maloljetnika u blizini škole, ima povrijeđenih

1 h

0

Više iz rubrike

Пар из Хрватске осумњичен за трговину људима: Држали човјека као роба двије године и тјерали га на присилан рад

Region

Par iz Hrvatske osumnjičen za trgovinu ljudima: Držali čovjeka kao roba dvije godine i tjerali ga na prisilan rad

3 h

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Region

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo pred tužilaštvom u Podgorici

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Maloljetnik na travi, kokainu i spidu tukao dječake

7 h

0
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Region

Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

00

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner