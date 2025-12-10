Novi jeziv sudar: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Izvor:
Jedna osoba je stradala, dok je jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći na putu od Danilovgrada ka Nikšiću, u mjestu Drenoštica, javljaju crnogorski mediji.
Zbog udesa, zatvoren je magistralni pravac, pišu "Vijesti".
Policijske i druge spasilačke ekipe upućene su na mjesto nesreće.
Prema prvim podacima, došlo je do sudara kamiona i automobila.
