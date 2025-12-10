Logo
Large banner

Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

10.12.2025

11:01

Komentari:

0
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци
Foto: Printscreen/Facebook/Jvp Ivanić-Grad

Pripadnici Javne vatrogasne jedinice Ivanić-Grad imali su nesvakidašnju intervenciju, kada su ženu izvukli iz kontejnera za tekstil.

Vatrogasci su jutros (10.decembra) objavili da su juče, odmah po primitku smjene dobili dojavu da je žena upala u kontenjer za tekstil.

Prijavljeno je da se nije povrijedila pri padu, ali nije mogla samostalno izaći.

огњен тадић

Republika Srpska

Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

"Pri izvlačenju ustanovili smo da je žena trudna i lagano je izvukli kroz otvor", navodi se u saopštenju.

Dodali su da je na mjesto događaja pozvana je i Hitna medicinska pomoć kako bi je pregledali i potvrdili da je sve u najboljem redu.

Podijeli:

Tag:

trudnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Republika Srpska

Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Upali čovjeku u kuću i iznuđivali mu pare

2 h

0
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Banja Luka

Profesor iz Banjaluke napravio jedinstvenu platformu za simulaciju zemljotresa

2 h

0
Суџум за АТВ након оставке: Уморио сам се

Gradovi i opštine

Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

2 h

0

Više iz rubrike

Истрага, убица, листа

Region

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

3 h

0
Попили кувано вино, па завршили у болници

Region

Popili kuvano vino, pa završili u bolnici

4 h

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Region

Dvostruki ubica iz Nikšića ima bogat dosije: Evo za šta je ranije osuđivan

5 h

0
Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

Region

Majka uključila kuhinjsku napu, djeca se zamalo ugušila tokom kupanja

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

13

04

Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner