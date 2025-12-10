Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

Pripadnici Javne vatrogasne jedinice Ivanić-Grad imali su nesvakidašnju intervenciju, kada su ženu izvukli iz kontejnera za tekstil.

Vatrogasci su jutros (10.decembra) objavili da su juče, odmah po primitku smjene dobili dojavu da je žena upala u kontenjer za tekstil.

Prijavljeno je da se nije povrijedila pri padu, ali nije mogla samostalno izaći.

"Pri izvlačenju ustanovili smo da je žena trudna i lagano je izvukli kroz otvor", navodi se u saopštenju.

Dodali su da je na mjesto događaja pozvana je i Hitna medicinska pomoć kako bi je pregledali i potvrdili da je sve u najboljem redu.