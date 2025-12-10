Logo
Dvostruki ubica iz Nikšića ima bogat dosije: Evo za šta je ranije osuđivan

Izvor:

vijesti.me

10.12.2025

07:30

Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Foto: Uprava policije Crne Gore

Lazar Vulević, osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, više puta je osuđivan za krađe i razbojništva, a prema dostupnim podacima posljednji put u oktobru 2014. godine, kada je u podgoričkom Višem sudu osuđen na osam godina zatvora zbog razbojništva i krađe u Podgorici. Presudu je potvrdio Apelacioni sud.

U obrazloženju se navodi da je 10. aprila 2013. godine, u Bulevaru Save Kovačevića, od oštećene M. M. oduzeo tuđe pokretne stvari.

"Na način što je u ugostiteljskom objektu 'Lido', gdje je prethodno sjedio kao gost, nakon što je napustio lokal, poslije nekoliko minuta se vratio u isti, i u trenutku kada je oštećena izašla iz toaleta, uhvatio je desnom rukom oko vrata i viknuo joj 'skidaj zlato', a potom drugom rukom skinuo četiri zlatna lanca, sa privjescima, koja je nosila oko vrata, nakon čega je počeo da skida prstenje sa njenih ruku. Kada ga je upitala zašto to radi, Vulević joj je rekao: 'Ne pitaj, nego skidaj zlato, ubiću te', nakon čega je skinula osam prstenova i predala mu ih, a potom je sa njene desne ruke strgao zlatnu narukvicu, sve ukupne vrijednosti 3.265,50 evra. Zatim je otišao do šanka i iz staklene posude uzeo sav papirni novac koji je pronašao u iznosu od 60 evra. U trenutku kada su u lokal ušle V. S. i B. G., izašao je iz lokala govoreći oštećenoj: 'Nemoj ništa da prijavljuješ muriji jer ću ti ubiti sina i muža, noćas sam te spasio od smrti'. Čime je izvršio krivično djelo razbojništvo", piše u sudskim spisima.

Navodi se da je 3. januara 2013. godine, u Podgorici u ulici Oktobarske revolucije, u zlatari "N", razgledao nakit koji mu je prodavac stavio na pult, nakon čega je iskoristio njegovu nepažnju i oduzeo kožnu tacnu sa zlatnim lancima, ukupne vrijednosti 7.344,75 evra i istrčao iz zlatare u nepoznatom pravcu.

"Dana 25. juna 2013. godine, oko 01,00 čas, u Podgorici, u krugu Kliničkog centra Crne Gore, kao osuđeno lice, upotrebom sile prema policijskom službeniku, pobjegao. Nakon što je doveden u KC CG i ZIKS-a, gdje se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, a zbog ukazivanja ljekarske pomoći, u trenutku dok se nalazio u toaletu sa J. I., odjednom sa obje ruke snažno otvorio vrata od toaleta i istima udario oštećenog u predelu desnog lakta, desne strane lica i lijevog koljena, a potom pobegao kroz hodnik Kliničkog centra i izašao kroz izlaz Urgentnog bloka. Da bi, kada ga je J.I., sustigao, iz donjeg veša izvadio metalni predmet i okrenuo ga u njegovom pravcu govoreći mu: 'Makni se, ubiću te' i opet počeo da bježi. A kada ga je J.I., ponovo sustigao, a službenim vozilom došao i policijski službenik S. S., predao se imenovanim policajcima. Čime je izvršio krivično djelo bjekstvo lica lišenog slobode", dodaje se.

Za sva krivična djela, Viši sud u Podgorici osudio ga je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

Osuđeni Vulević, koji je po zanimanju mesar, osuđivan je ranije za razna krivična djela, počev od 1996. godine, i to uglavnom presudama osnovnih sudova. Za 20 osuđujućih presuda izrečena mu je jedinstvena kazna od 12 godina zatvora.

Vulević se sada sumnjiči da je u Nikšiću ubio dvoje ljudi. Podsjetimo, policija u Nikšiću je u ponedjeljak uveče u jednom stanu u centru grada zatekla dva beživotna tijela.

Kako su ranije naveli iz policije, u stanu su zatečena tijela M. P. (74) i M. V. (41). Motiv zločina i dalje nije poznat. Juče tokom dana Vulević je pronađen u Baru i uhapšen.

Nikšić

dvostruko ubistvo

