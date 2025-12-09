Osumnjičen za dvostruko ubistvo: Uhapšen Lazar Vulević

Izvor:
Agencije
09.12.2025
16:26
U Baru je uhapšen Lazar Vulević, osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Policija je Vulevića locirala u jednom izolovanom objektu u Baru.
On će, uz krivičnu prijavu, biti predati tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem zbog dvostrukog ubistva
Vulević /50/ je osumnjičen da je ubio lica čiji su inicijali M.P. i M.V. iz Nikšića.
Tijela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u centru Nikšića, a sumnja se da su ubijeni nožem.
Prema pisanju medija, oni su već nekoliko dana bili mrtvi u zaključanom stanu.
