Osumnjičen za dvostruko ubistvo: Uhapšen Lazar Vulević

U Baru je uhapšen Lazar Vulević, osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je Vulevića locirala u jednom izolovanom objektu u Baru.

On će, uz krivičnu prijavu, biti predati tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Vulević /50/ je osumnjičen da je ubio lica čiji su inicijali M.P. i M.V. iz Nikšića.

Tijela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u centru Nikšića, a sumnja se da su ubijeni nožem.

Prema pisanju medija, oni su već nekoliko dana bili mrtvi u zaključanom stanu.