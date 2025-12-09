Evropska unija neće uticati na Kijev da napravi ustupke u pregovorima o rješavanju sukoba, izjavila je šefica diplomatije EU Kaja Kalas u Evropskom parlamentu, prenosi agencija RIA Novosti.

"Imali smo mirovni plan koji smo predstavili, ali je idealistički jer ne možemo natjerati Ukrajinu da napravi takve ustupke – mislim da je to fundamentalno pogrešno. Stoga su nam potrebni određeni zahtjevi, i mi smo ih pripremili, uključujući i ono što želimo da vidimo od Rusije", navela je Kalasova.

Prema njenim riječima, da bi bilo koji mirovni plan funkcionisao, "potrebni su Evropljani".

"Možete predložiti bilo šta, ali ako se Evropljani ili Ukrajinci ne slože sa tim, to jednostavno neće funkcionisati", smatra ona.

Takođe je izjavila da Evropljani navodno imaju svoje "poluge" pri iznošenju svojih svoje zahtjeva Rusiji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je ranije je nazvao evropske prijedloge o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trampa neprihvatljivim. Kada pokušavaju da sugerišu nekakve "izmjene" u odredbama Trampovog mirovnog plana, sve one imaju za cilj da poremete sklapanje sporazuma, objasnio je Putin.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je danas izjavio na sastanku sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom da će oni koji su do sada smetali mirovnim inicijativama, i dalje nastaviti sa tim, a da će Budimpešta pokušati to da spriječi.