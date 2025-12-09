Logo
Srušio se ruski vojni avion, posada poginula!

Izvor:

Agencije/Reuters

09.12.2025

15:44

Војни авион
Foto: Pixabay

Članovi posade ruskog vojno-transportnog aviona "An-22", koji se srušio u Ivanovskoj oblasti sjeveroistočno od Moskve, poginuli su u nesreći, saopštila je ruska istražna komisija.

Avion se srušio u blizini sela Ivankovo, dodaje se u saopštenju.

илу-војни авион-25092025

Svijet

Avion se srušio kod jezera, dijelovi rasuti po vodi

Komisija nije otkrila koliko je ljudi bilo u avionu.

Rusija

vojni avion

Srušio se avion

