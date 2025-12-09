Lavrov: Bezbjednosna struktura Evrope izložena ozbiljnim izazovima

Uprkos poteškoćama, Moskva i Budimpešta nastavljaju da razvijaju saradnju i zalažu se sa principe nedjeljive bezbjednosti u Evropi, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov na sastanku sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom.

"Naši lideri su razgovarali o međunarodnim pitanjima, ali od tada je prošlo deset dana i u tom periodu je došlo do određenih događaja. Uvjeren sam da ćemo, između ostalog, razgovarati o tome kako se razvijaju napori za rješavanje sukoba u Ukrajini", rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, i Rusija i Mađarska smatraju da je jedan od glavnih zadataka tih napora osiguravanje pouzdane bezbjednosti u Evropi.

"Ona struktura bezbjednosti koja se formirala poslije Hladnog rata se izlaže ozbiljnim izazovima. Nesumnjivo je neophodno vratiti se na principe ravnopravnosti i uzajamnog uvažavanja, kao i nedjeljivosti bezbjednosti", objasnio je Lavrov.

Još jedno zaista važno pitanje o kom razgovaraju Budimpešta i Moskva povodom o rješavanja sukoba u Ukrajini je i vraćanje ka međunarodnim standardima zaštite prava nacionalnih manjina.

"Spremni smo da podijelimo svoje procjene kontakata i događaja koji su se odigrali nakon sastanka premijera Orbana i predsjednika Putina", dodao je Lavrov.

Moskva zna da Budimpešta pomno prati šta se dešava na ovom polju, zato će, kako navodi Lavrov, biti zanimljivo da čuje mišljenje svojih kolega.

Region Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem zbog dvostrukog ubistva

Saradnji dvije zemlje ozbiljno smetaju nezakonite sankcije koje uvode zapadne države i rukovodstvo Evropske komisije, istakao je Lavrov, ali bez obzira na sve poteškoće, trgovina između dvije zemlje raste, naglasio je ruski ministar.

"Sektor energetike zauzima prioritetno mjesto u odnosima dvije zemlje i taj sektor se održivo razvija", naglasio je on.

Sijarto: Mirovni plan za Ukrajinu

Budimpešta je uvjerena da će rusko-američki dijalog dovesti do mira u Ukrajini, izjavio je Sijarto na početku razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

"Mirovni plan koji se trenutno razmatra smatramo važnim tračkom nade i apsolutno podržavano rusko-američke pregovore na tu temu", naveo je Sijarto.

Svijet Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

Prema njegovim riječima, kada dođe do mira, doći će i do kraja ekonomske situacije koja se formirala u svijetu zbog sankcija. On smatra da taj novi period koji predstoji, posjeduje nove mogućnosti za dvije zemlje, zato Mađaraska želi da obezbedi "najbolju početnu poziciju".

"Znamo da postizanje mira nije i neće biti lako. Znamo da oni koji su do sada smetali mirnim inicijativama, nastaviće to da rade. Mi ćemo probati da to spriječimo", poručuje on, piše RT Balkan.