Naučnici upozoravaju na opasnost zračenja telefona: Kod djece se savjetuje jedno

Izvor:

Informer

09.12.2025

13:07

Foto: Pexels.com

Francuska agencija za hranu, životnu okolinu i bezbednost zdravlja (ANSES) ispitala je 250 naučnih studija koje su se bavile ovim pitanjem i došle do zaključka da ne postoji povezanost između radio talasa kojima su izloženi korisnici mobilnih telefona i razvoja kancera, prenosi BFM TV.

Agencija je, ipak, savetovala oprez kod korišćenja ovih uređaja, posebno kada se radi o djeci koja ih sve češće koriste.

"Fokusirali smo se na radio talase koje koriste sredstva komunikacija kao što su TV, radio i mobilna telefonija, a ne na niske frekvencije koje emituju vodovi visoke voltaže", rekao je zvaničnik agencije ANSES Olivije Merkel.

On je dodao da je to pitanje javnog zdravlja, pošto su svi izloženi ovim pojavama, pri čemu 98 odsto starijih od 12 godina koriste mobilne telefone čija se tehnologija ubrzano razvija uvođenjem 4G i 5G mreža.

Болница

Region

Djeca završila u bolnici zbog jedne greške njihove majke

ANSES je analizirao 250 od hiljadu najnovijih epidemioloških i toksikoloških studija koja nisu pokazala vezu između mobilnih uređaja i kancera, dok su neka od eksperimentalnih istraživanja pokazala da dolazi do promena u ćelijama, ali da su one prolazne, jer čim prestane izloženost zračenju telefona, one se obnove. Naučnici ove agencije ipak upozoravaju da to ne znači da neke buduće studije neće ukazati na nove elemente, pa je stoga, posebno s obzirom na veoma ubrzan razvoj mobilne tehnologije i korišćenje 4G i 5G mreža, neophodan oprez, posebno kod djece.

Oni su ukazali i da korišćenje slušalica smanjuje direktnu izloženost zračenju, posebno u gradovima, ali su pozvali na konstantan oprez i redovno praćenje izloženosti populacije ovim pojavama, piše Informer.

mobilni telefoni

zračenje

rak

Komentari (0)
